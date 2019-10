Malas noticias para Scaloni y la Selección Argentina

El mediocampista de Racing, Matías Zaracho, fue desafectado de la Selección Argentina por lesión de cara a los amistosos contra Alemania y Ecuador por fecha FIFA.

#SelecciónMayor El futbolista de @RacingClub, @zarachomatiasf1, presentó durante el partido con su equipo, una mialgia en cara posterior en pierna derecha no encontrándose en condiciones para disputar los partidos con @Argentina. pic.twitter.com/sfzxzWIwG5 — Selección Argentina (@Argentina) October 6, 2019

Sufrió una mialgia en la cara posterior de la pierna derecha y no viajó a Dortmund junto a Nicolás Domínguez del medio local. A raíz de esto, el cuerpo técnico albiceleste decidió que no haya un reemplazante en su puesto. El volante no se quedó callado y explotó en su cuenta de Instagram: "No puedo tener tanta mala leche".

La publicación en las redes sociales

Hasta el momento, Lionel Scaloni cuenta con 10 jugadores: Lucas Alario, Leonardo Balerdi, Sebastián Blázquez, Marcos Acuña, Agustín Marchesín, Renzo Saravia, Nicolás González, Juan Foyth, Erik Lamela, Roberto Pereyra y Leandro Paredes.