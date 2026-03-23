Maipú y Godoy Cruz, cara a cara: entradas caras, tribunas divididas y un operativo fuerte

El cruce entre el Cruzado y el Tomba del proxímo domingo empieza a tomar forma: habrá público de ambas parcialidades, sectores definidos y precios confirmados para uno de los partidos más esperados de la Primera Nacional.

Deportivo Maipú y Godoy Cruz comienzan a jugar su partido fuera de la cancha. De cara a un duelo que promete alto voltaje en la segunda categoría del fútbol argentino, ya se definieron varios puntos clave del operativo , con presencia de ambas hinchadas y una organización que busca evitar conflictos.

Por el lado del local, los hinchas de Maipú podrán ingresar con la cuota al día y se ubicarán en la Popular Sur, en lo que será el corazón del apoyo cruzado.

En tanto, la parcialidad de Godoy Cruz ocupará la Popular Norte y deberá abonar $45.000 por su entrada. La venta se realizará de manera digital a través de la plataforma Global Fan.

hinchada godoy cruz tomba hinchas micro colectivo (1).jpg Santiago Tagua/MDZ

Plateas divididas y sectores bien marcados

También estará habilitada la platea cubierta para ambas parcialidades, que estarán separadas por un pulmón de seguridad. En este sector, los hinchas de Maipú se ubicarán en la techada sur, mientras que los de Godoy Cruz lo harán en la techada norte.

Para los visitantes, el valor de la platea será de $60.000.

Por otro lado, la platea descubierta no estará habilitada y funcionará como un gran pulmón, reforzando la separación entre ambas hinchadas.

Horario y detalles a confirmar

Si bien aún no es oficial, la idea es que el estadio abra sus puertas a las 15:00, dos horas antes del inicio del encuentro, para facilitar el ingreso y evitar inconvenientes en los accesos.

Desde la organización anticiparon que en los próximos días se brindarán más detalles sobre el operativo de seguridad y logística para este choque que ya genera expectativa en toda Mendoza.

Un partido que no solo promete dentro de la cancha, sino que también se juega fuerte en las tribunas.