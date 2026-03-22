Maipú vuelve al Sperdutti con la necesidad de ganar para llegar fuerte al partido con Godoy Cruz

Hay momentos en la temporada que no hacen ruido… pero marcan todo. Deportivo Maipú está parado justo en uno de esos.

Lejos de casa, el equipo de Alexis Matteo se fue desdibujando. Primero fue la caída que dolió más de la cuenta. Después, otra vez golpeado. Y en el medio, un empate que no alcanzó ni para disimular la sensación incómoda: el equipo perdió firmeza, perdió seguridad… y empezó a perder puntos.

La última imagen fue en Villa Crespo: derrota ante Atlanta. Otra más para una racha que ya se nota en la cabeza y en la tabla.

Pero el fútbol siempre ofrece algo: la revancha inmediata.

Y Maipú vuelve a su lugar en el mundo. A calle Vergara. A su gente.

Ahí, donde hace poco supo hacerse fuerte, donde ganó y donde parecía que el torneo arrancaba con otra cara.

El rival será Ferrocarril Midland. Un nombre que, en otro contexto, podría pasar desapercibido. Pero no ahora. No para este Maipú. Porque el partido dejó de ser uno más: es una necesidad.





Atlanta vs Maipú Deportivo Maipú cayó 3-1 frente a Atlanta en Villa Crespo y quedó en el 15° puesto de las posiciones de la Zona B en la Primera Nacional. @atlantaoficial

Matteo lo sabe. Por eso no toca demasiado. Por eso apuesta a los mismos once que vienen de caer. No es capricho: es mensaje. Confianza o ultimátum, según cómo se lo mire.

El Cruzado necesita algo más que tres puntos. Necesita recuperar el pulso. Volver a sentirse competitivo. Sacarse de encima esa sensación de equipo que se desarma cuando sale de Mendoza.

Porque en el horizonte ya asoma otra cosa.

Algo que no admite dudas. Godoy Cruz.

Y nadie quiere llegar a ese cruce con la cabeza baja, con dudas o con una racha que duela. Nadie quiere jugar ese partido desde la necesidad.

Por eso, antes del partido entre mendocinos, Maipú tiene una obligación silenciosa pero brutal:

ganar. Ganar para volver a creer. Ganar para acomodar el rumbo.