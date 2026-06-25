Luis Ventura en MDZ: de la platea del Monumental en el '78 a su firme rechazo a las cábalas mundialistas

Hay personas que no solo vieron la historia: la vivieron desde las entrañas del periodismo y el tablón. En esta sección de MDZ , distintos protagonistas de varias generaciones reviven cómo fueron testigos de los tres Mundiales que hicieron eterna a la Selección Argentina . En esta oportunidad, Luis Ventura se sumó al viaje en el tiempo y aportó una mirada marcada por la profesión, la familia y una inquebrantable fe.

La primera estrella de la Albiceleste encontró a Ventura viviendo el torneo en primera persona y desde una ubicación de privilegio en la mítica tarde del Monumental frente a Países Bajos.

"En el 78 estuve en la cancha, arriba, el día de la final. Fui muy confiado. Había hecho toda una previa de eliminatorias con gloriosos como Osvaldo Ardizzone, un periodista deportivo histórico, y con Alfio 'el Coco' Basile. Lo vi adentro de la cancha", rememoró sobre aquella jornada fundacional de la gloria argentina.

Para la consagración en México 1986 de la mano de Diego Armando Maradona, el rol de Luis combinó la intimidad del hogar con la adrenalina del periodismo gráfico de la vieja escuela.

"El 86 lo vi en mi casa con todo un familión comiendo pizza, pero sabiendo que después me tenía que ir directo a la redacción del diario Crónica a escribir", detalló sobre el detrás de escena de una de las coberturas más importantes de la historia de los medios locales.

Para la tercera estrella en Qatar 2022, el escenario fue similar en cuanto al afecto, viviéndolo intensamente desde la comodidad de su casa.

Cábalas vs. Fe: el particular pensamiento de Ventura

A diferencia de la gran mayoría de los hinchas y de los invitados que pasan por este ciclo de MDZ, el conductor de televisión dejó en claro que no comparte la obsesión por los rituales repetitivos o los amuletos de la suerte.

Al ser consultado sobre si mantuvo alguna estructura idéntica durante las tres finales de la Selección, Ventura fue tajante: "No soy un tipo cabulero; soy un tipo que basa su vida y también sus creencias en la fe".

La firme promesa para la cuarta estrella

Con la mirada puesta en lo que viene para el combinado nacional, el periodista esquivó los juramentos tradicionales pero redobló la apuesta con una seguridad que asombra. Ante la pregunta sobre si prometería algo en caso de que Argentina gane un nuevo título del mundo, cerró de manera letal: "Es que yo no tengo que prometer, porque estoy convencido de que va a salir campeón".