Luis de la Fuente palpitó la Finalissima y llenó de elogios a Messi: "Es de esos jugadores que no deberían..."

Luis de la Fuente comenzó a palpitar el enfrentamiento ante la Selección argentina en Qatar y también se deshizo en elogios con el astro rosarino.

Previo a lo que será el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, la Selección argentina de Lionel Scaloni y la España de Luis de la Fuente tendrán un partido importantísimo como lo es la Finalissima, partido que disputan el campeón de la Eurocopa con el campeón de la Copa América.

A pesar de que no define nada pensando en el certamen mundialista, quien logre gritar campeón el próximo viernes 27 de marzo en el Estadio Icónico de Lusail de la ciudad de Doha, Qatar, llegará con un gran empujón anímico para la Copa del Mundo. Además, también sumará un nuevo trofeo a sus vitrinas.

Luis de la Fuente palpitó la Finalissima y elogió a Messi A tres meses de ese gran partido, Luis de la Fuente ya comienza a jugarlo y en una entrevista con AS, el DT de la Furia Roja le envió un contundente mensaje a todos sus jugadores y también a Scaloni y la Albiceleste: ”Pues quiero jugar ese partido, por lo que significa un duelo entre el campeón de Europa y el de América, por jugar contra un rival como Argentina. Más allá de testear el potencial de ambas selecciones, lo que me interesa es jugar otra final y tener la opción de ganar otro título”, sentenció.

Por otra parte, el entrenador también aprovechó para llenar de elogios a Lionel Messi, la gran figura de la vigente campeona del mundo: "Es de esos jugadores que no deberían acabarse nunca. Igual que Cristiano Ronaldo. Son fantásticos. Sea cual sea el estado de forma de Messi en la Finalissima o en el Mundial es de los jugadores que puede marcar la diferencia con un solo detalle. Por lo tanto, respeto total y admiración por la trayectoria de Leo y por lo que aún le queda por delante", lanzó.