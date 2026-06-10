Los puntajes de Argentina: Barco brilló, Messi respondió y Scaloni sumó certezas

La cuenta regresiva ya casi no admite ensayos. Por eso, más allá del 3 a 0 sobre Islandia, Argentina salió a buscar respuestas. Y encontró varias. Algunas estaban donde siempre, en los pies de Messi. Otras aparecieron en nombres que siguen pidiendo lugar. La victoria dejó buenas sensaciones y la certeza de que el equipo llega al Mundial con más soluciones que dudas.

Los puntajes vs Inslandia





Tuvo poco trabajo, pero respondió con seguridad cuando lo llamaron. Una noche tranquila para un arquero que transmitió serenidad.

Cada vez que le toca jugar parece más cómodo. Se soltó en el segundo tiempo y mostró personalidad para asumir responsabilidades.

Jugó con la tranquilidad de quien entiende el partido antes que los demás. Preciso para salir y firme cuando le tocó intervenir.

Festejo gol de Argentina Argentina llega a punto para el Mundial con una goleada a Islandia que destrabó a partir del ingreso de Messi. @Argentina

Nicolás Otamendi (6,5)

No tuvo demasiadas exigencias defensivas, pero ordenó al equipo desde atrás y ganó en el juego aéreo.

Facundo Medina (6)

Cumplió sin estridencias. Correcto para ocupar espacios y mantener el equilibrio.

Exequiel Palacios (8,5)

El termómetro del equipo. Cuando aceleró Argentina aceleró. Cuando pausó, todos respiraron. Jugó con una claridad admirable.

Giovani Lo Celso (6,5)

Apareció en los espacios justos. Participó de la circulación y ayudó a darle continuidad al juego.

Colo Barco festejo del gol a Islandia Valentín Barco ya metió el zurdazo letal y sale a festejarlo con todo. El Colo marcó su segundo tanto en la Selección argentina. @Argentina

Valentín Barco (9)

La figura. No sólo por el golazo. Fue el futbolista que rompió líneas, pidió siempre la pelota y le dio creatividad al equipo. Jugó como si la presión no existiera.

Giuliano Simeone (7)

Mucho despliegue, intensidad y compromiso. No fue el más brillante, pero sí uno de los más generosos.

Nico Paz (8,5)

Da la sensación de jugar a otra velocidad mental. Cada control tuvo sentido. Cada pase encontró destinatario. Sigue pidiendo pista.

José López (7)

Interesante partido. Inteligente para asociarse y útil para fijar centrales. Dejó una imagen positiva.

Los que ingresaron





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Cristian Romero (6)

Entró para sumar minutos y lo hizo con la autoridad habitual.

Alexis Mac Allister (7)

Le bastaron pocos minutos para acomodarse al partido. Siempre interpreta bien dónde debe estar.

Rodrigo De Paul (8)

Entró y cambió el ritmo del equipo. Energía, presión y una asistencia que resumió su importancia.

Enzo Fernández (8)

Mostró repertorio completo. Recuperó, distribuyó y llegó al área. Cada vez más indispensable.

Lautaro Martínez (5)

La única nota baja. Tuvo situaciones claras y no logró resolverlas. La entrega estuvo, pero le faltó eficacia.

Nicolás González (6)

Ingresó con el encuentro resuelto. Cumplió.

Thiago Almada (8)

Entró enchufado. Pidió la pelota, atacó espacios y coronó su actuación con un gol. Siempre aporta algo distinto.

Lionel Messi (8,5)

Hay jugadores que necesitan tiempo para entrar en partido. Él necesita una pelota. Entró, generó peligro, convirtió un penal y participó del tercer gol. A esta altura ya no sorprende. Pero sigue maravillando.

Gonzalo Montiel (6)

Un puñado de minutos para recuperar sensaciones.

Formación Argentina amistoso vs Islandia @Argentina





El podio argentino

Valentín Barco (9)

Nico Paz (8,5)

Exequiel Palacios (8,5)

Mención especial para Messi. Porque aunque juegue media hora, siempre encuentra la manera de dejar su firma.

Argentina cerró la preparación con una victoria sólida y con varias respuestas positivas. Ahora sí, se terminó el tiempo de las pruebas. Empieza el Mundial.



Cómo calificamos

10: Esos partidos que terminan convertidos en recuerdo.

9: La figura de la noche. El jugador que inclinó la cancha.

8: Muy buen partido. Hizo una diferencia visible.

7: Buen rendimiento. Más soluciones que problemas.

6: Aprobado. Estuvo a la altura de lo que pedía el encuentro.

5: Quedó en deuda.

4 o menos: Una noche para olvidar.