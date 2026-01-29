Los Pumas 7's ya conocen sus horarios para el Seven de Singapur

El seleccionado argentino integrará el Grupo B junto a Australia, Nueva Zelanda y Francia, con una exigente agenda durante la madrugada del sábado.

Los Pumas 7’s ya tienen horarios confirmados para la tercera etapa del SVNS, que se disputará en Singapur el fin de semana del 31 de enero y 1 de febrero. El certamen será una nueva prueba de alto nivel para el seleccionado argentino dentro del calendario internacional.

El equipo nacional integrará el Grupo B junto a Australia, Nueva Zelanda y Francia, una zona exigente que anticipa cruces de gran jerarquía. La fase inicial será determinante para definir el camino rumbo a las instancias decisivas del torneo.

Estreno a la madrugada del sábado: los dirigidos por Gómez Cora debutarán frente a Australia a las 01:10 (horario argentino). Luego regresarán al campo de juego a las 04:36 para medirse con Nueva Zelanda y cerrarán la fase de grupos ante Francia desde las 08:02 del mismo día.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lospumas7arg/status/2016615417125437468&partner=&hide_thread=false Horarios difíciles. Lo sabemos ¡Pero a este equipazo hay que seguir alentándolo!



¡A poner la alarma!



Seven de Singapur pic.twitter.com/5KqLcI9en6 — Los Pumas 7s (@lospumas7arg) January 28, 2026 Caminos posibles hacia las instancias finales De esta manera, Los Pumas 7’s afrontarán una jornada intensa y de madrugada para el público argentino, con tres compromisos consecutivos que definirán su posición en el grupo y el cruce del domingo. El rendimiento en estos encuentros será clave para acceder a la pelea por las medallas.

Si finalizan entre los dos primeros del Grupo B y clasifican a las semifinales por el Oro, el equipo argentino volverá a jugar en la madrugada del domingo, a las 03:52 o 04:14 (horario argentino). En cambio, si terminan tercero o cuarto, disputarán las semifinales por el quinto puesto a las 01:44 o 02:06.