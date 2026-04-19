Los Pumas 7's derrotaron a España y jugarán la final en Hong Kong
El seleccionado argentino, Los Pumas 7's, se metió en la definición tras un duelo exigente y buscará consagrarse ante uno de los favoritos.
Los Pumas 7’s consiguieron el pase a la final del SVNS World Championship de Hong Kong luego de imponerse 19-12 ante España en un partido muy disputado. El seleccionado argentino irá en busca del título frente a Sudáfrica, en un duelo decisivo programado para este domingo desde las 8.14 de la mañana.
El equipo dirigido por Santiago Gómez Cora había mostrado solidez desde la fase de grupos, donde superó con claridad a España y luego reafirmó su buen momento con una victoria ante Uruguay, resultados que le aseguraron su lugar en los cuartos de final.
Sin embargo, el cierre de la etapa inicial presentó un obstáculo importante con una derrota frente a Sudáfrica, lo que obligó al conjunto argentino a reconfigurarse. Aun así, respondió con carácter en los cruces eliminatorios, dejando en el camino a Fiji y nuevamente a España para meterse en la definición.
Un triunfo trabajado de Los Pumas 7's
La semifinal ante el conjunto español exigió máxima concentración. El inicio fue adverso para Argentina, que rápidamente quedó en desventaja, pero logró reaccionar con eficacia y equilibrio en su juego.
Los tries de Matteo Graziano y Santino Zangara permitieron dar vuelta el desarrollo en un contexto muy parejo. España, lejos de ceder, volvió a igualar el marcador y mantuvo la tensión hasta los minutos finales.
En el cierre, Los Pumas 7’s encontraron la jugada decisiva: una combinación precisa que terminó con Sebastián Dubuc apoyando bajo los palos para sellar el 19-12 definitivo y asegurar el pase a la final, donde buscarán coronar su gran torneo.