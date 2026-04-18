Los Pumas 7's vencieron a Fiji y avanzaron a semifinales en Hong Kong

Los Pumas 7's lograron un triunfo clave por 24-17 frente a Fiji y se metieron en las semifinales del Seven de Hong Kong. En un partido cambiante y exigente, el equipo argentino supo aprovechar sus momentos, resistió la reacción rival y definió el resultado en los instantes finales.

El conjunto dirigido por Santiago Gómez Cora mostró personalidad ante uno de los rivales más fuertes del circuito y sostuvo su rendimiento a lo largo del encuentro.

Argentina arrancó el encuentro con autoridad y logró marcar diferencias desde el inicio. Con dos tries de Santiago Álvarez y otro de Marcos Moneta, el equipo construyó una ventaja que le permitió irse al descanso arriba por 17-7.

Además, Moneta sumó una conversión para ampliar la diferencia. Por el lado de Fiji, Apete Narogo apoyó en el ingoal y Felipe Sauturaga completó la jugada con la conversión.

El dominio argentino en esa primera mitad fue clave para sostenerse luego en un partido que se volvió mucho más complejo.

Reacción rival y definición en el cierre

En el complemento, Fiji ajustó su juego y logró igualar el marcador con los tries de Joseva Talacolo y Viwa Naduvalo. Sin embargo, no pudo capitalizar las conversiones, lo que evitó que pasara al frente.

Durante ese tramo, el conjunto oceánico sufrió la expulsión de Akuila Dranivotua por un contacto en el aire, lo que condicionó su cierre de partido.

En el momento decisivo, apareció nuevamente Moneta para marcar el try que rompió la igualdad a falta de un minuto. Luego, la conversión y una defensa firme en la última jugada le aseguraron la victoria a Argentina.

Próximo desafío de Los Pumas 7's

Con este resultado, Los Pumas 7s avanzaron a semifinales, donde enfrentarán a España, que previamente superó a Australia por 19-5. El encuentro se disputará en la madrugada y será una nueva oportunidad para el equipo argentino de seguir avanzando en el certamen.

los pumas 7s Los Pumas 7s lograron una victoria clave y avanzaron a semifinales en Hong Kong. X @lospumas7arg

En paralelo, el seleccionado femenino, Las Yaguaretes, cayó 19-17 ante Brasil y deberá jugar ante Sudáfrica por el undécimo puesto.