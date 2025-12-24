Los 10 jugadores top del fútbol argentino que quedarán libres en una semana y buscan club para 2026

El 2025 está llegando a su epílogo y en el fútbol argentino no se habla de otra cosa que no sea el mercado de pases. Mientras los clubes se mueven en busca de refuerzos, también hay una situación que genera expectativa y, porque no, una oportunidad tentadora para muchos: por distintos motivos, varias figuras quedarán libres a partir del 1° de enero y todavía no definieron su futuro.

La lista de jugadores es larga y con nombres pesados. River se desprenderá de Enzo Pérez, Gonzalo Martínez y Milton Casco, mientras que Boca hará lo mismo con Frank Fabra. Además, Sergio Romero no seguirá en Argentinos, Gabriel Arias y Luciano Vietto se irán de Racing , Éver Banega partirá de Newell's, Rubén Botta de Talleres y la continuidad de Ignacio Malcorra en Rosario Central corre serio peligro. A continuación, los detalles de cada situación.

El volante central finalizó su etapa en River porque Marcelo Gallardo ya no lo tendrá en cuenta. En febrero cumplirá 40 años y, lejos de pensar en el retiro, evaluará distintas opciones para seguir jugando. Argentinos Juniors ya realizó un sondeo para conocer su situación y están en charlas para ver si avanzan.

El mediocampista ofensivo también se despidió de River en 2025. Las lesiones le impidieron tener la continuidad y nunca pudo afianzarse en el equipo. Todavía no definió cuál será su próximo destino.

El lateral izquierdo cerrará un ciclo histórico en el club de Núñez, donde fue una pieza clave durante muchos años. Ya recibió diferentes consultas de equipos del fútbol argentino y la idea es definir su futuro en los próximos días (tiene chances de volver a Gimnasia con Nacho Fernández ).

FRANK FABRA

El defensor colombiano ya se despidió de Boca después de 10 años en el club, aunque en el último tramo pasó sin pena ni gloria. Fue uno de los contratos más altos del plantel y prácticamente no tuvo participación. Todo indica que seguirá su carrera en Colombia, su país natal.

frank fabra.jpg Frank Fabra, a punto de cerrar su eterno ciclo en Boca. Noticias Argentinas

SERGIO "CHIQUITO" ROMERO

Luego de su fugaz paso por Argentinos Juniors, quien ya le avisó que no le renovará contrato en 2026, el arquero de 38 años quedará nuevamente con el pase en su poder y ya está en la búsqueda de un nuevo destino.

LUCIANO VIETTO

El delantero volvió a Racing desde Al Hilal con expectativas altas, pero las lesiones lo marcaron y su nivel no fue el esperado. Es por eso que el club decidió no presentarle una oferta de renovación y analiza distintas opciones para relanzar su carrera.

GABRIEL ARIAS

El arquero y referente de Racing cerró su etapa en el club tras ocho años siendo el más ganador de la historia. A diferencia de Vietto, se despidió de la Academia por decisión propia y un posible destino podría ser Defensa o Argentinos (negocia con ambos).

IGNACIO MALCORRA

El mediocampista finaliza su contrato con Rosario Central y su continuidad todavía no está asegurada. Si bien existe la chance de renovar, la definición se estira y es impredecible.

Malcorra, autor del gol, recibe la marca de Martino. Foto: Télam Malcorra y un futuro incierto: se dilata su renovación con Central y en 7 días queda libre. Foto: Télam

ÉVER BANEGA

Tras su regreso al fútbol argentino, Newell’s decidió no extender su vínculo debido al alto costo de su contrato. El volante quedará en libertad de acción y espera evaluar todas las propuestas antes de tomar una decisión.

RUBÉN BOTTA

El mediocampista termina su contrato el 31 de diciembre y no seguirá en Talleres. En los últimos partidos perdió terreno en la consideración de Carlos Tevez y, a los 35 años, y también evalúa distintas opciones en el fútbol argentino.