Entre lágrimas, Nacho Fernández fue presentado en Gimnasia: "Esperé mucho este momento"

Ignacio Fernández concretó su vuelta a Gimnasia tras diez años y se quebró en plena conferencia. "Estoy cumpliendo mi palabra, es un sueño", expresó.

Nacho Fernández no pudo contener las lágrimas en la presentación de su vuelta a Gimnasia.

Ahora sí, es oficial. Este lunes, Gimnasia y Esgrima de La Plata hizo pública la tan ansiada vuelta de Ignacio Fernández con un emotivo video en sus redes sociales que conmovió al pueblo tripero y, minutos más tarde, el mediocampista de 36 años habló por primera vez como jugador del Lobo después de diez años.

Nacho Fernández, en la presentación de su vuelta a Gimnasia: sus primeras palabras Nacho se hizo presente en la sede del club y atendió a los medios junto al presidente Carlos Anacleto, que abrió la conferencia anunciando el regreso y rápidamente le dio la palabra al protagonista. “Ya me emocioné. La verdad que esperé mucho este momento. Estoy muy contento de poder estar acá de vuelta, esperamos que sea un lindo año y a disfrutarlo con mi familia que siempre me apoya”, comenzó diciendo el ex River, entre lágrimas, mientras los periodistas lo aplaudían de fondo.

El ex River también cerró los ojos y se imaginó cómo lo recibirán los hinchas platenses en el primer partido como local. "Estoy cumpliendo mi palabra de volver, es un sueño. Me voy imaginando entrando al Bosque con la camiseta de Gimnasia, con mi hija. Ojalá se pueda dar pronto", anheló.

Las primeras palabras de Nacho Fernández en su vuelta a Gimnasia. Las primeras palabras de Nacho Fernández en su vuelta a Gimnasia. Video: TyC Sports Ya pasando al plano deportivo, el volante creativo expresó: “Tuve una charla con el entrenador (Fernando Zaniratto). Desde que agarró el equipo, lo levantó y terminó peleando una semifinal. La idea es seguir ese camino". Y agregó: “Al equipo le puedo aportar experiencia, que es algo que adquirí estos años. También quiero acompañar a los chicos que fueron surgiendo, quiero sumar desde el lugar que me toque. Tengo ganas de empezar”.