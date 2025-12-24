El cambio de River en la forma de presentar los refuerzos que marca un nuevo rumbo en el club

La nueva conducción de River empezó a mostrar su impronta y el mercado de pases fue el primer terreno donde se notó el cambio.

Desde este mercado de pases, River modificó la manera de anunciar a sus refuerzos y rompió con una costumbre de años. Ya no hay montajes fotográficos del jugador vistiendo la banda roja como primer impacto: ahora, el debut comunicacional es un mensaje institucional acompañado únicamente por el escudo del club.

La decisión forma parte del nuevo sello que empezó a imprimir Stefano Di Carlo desde que asumió la presidencia a principios de noviembre. En línea con una idea que ya venía trabajando Jorge Brito, pero con matices propios, el mensaje es claro: el club por encima de los nombres, una lógica similar a la que aplica el Real Madrid en sus presentaciones.

El curioso posteo de River para presentar a Fausto Vera El curioso posteo de River para presentar a Fausto Vera El estreno de esta modalidad se dio con Fausto Vera. “Fausto Vera es nuevo jugador de River Plate. El mediocampista selló su vínculo con el Club a préstamo por un año, con opción de compra”, fue el texto que publicó la institución, acompañado solo por el escudo, lo que generó revuelo inmediato en redes por la sobriedad del anuncio.

Minutos después, llegó la imagen más tradicional: el futbolista con la camiseta y junto a los dirigentes, además de un mensaje al hincha. El mismo procedimiento se repitió con la llegada de Aníbal Moreno, ratificando que no se trató de un caso aislado sino de una política que llegó para quedarse.

Desde el club lo sintetizan con una consigna que hoy manda en Núñez: “El escudo por sobre los nombres”. Una línea que también se reflejó en otro mensaje fuerte de la dirigencia durante la renovación de Marcelo Gallardo: “Nadie tiene las llaves del club”.