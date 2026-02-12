Lo que no pudo Boca, lo hizo 2 de Mayo: eliminó a Alianza Lima en el Repechaje de la Libertadores
El equipo paraguayo hizo historia, resistió los embates de Alianza Lima, igualó 1-1 (2-1 en el global) y eliminó al verdugo de Boca en la edición 2025.
La Copa Libertadores 2026 ya está en marcha y en la primera fase del repechaje ya se dio el primer batacazo: 2 de Mayo de Paraguay, equipo que debutó en el certamen, eliminó a Alianza Lima de Perú, el verdugo de Boca en 2025, tras empatar 1-1 en Lima e imponerse por 2-1 en el global.
2 de Mayo hizo historia y eliminó a Alianza Lima en el repechaje de la Copa Libertadores
El conjunto paraguayo defendió con uñas y dientes el 1-0 obtenido en la ida, e incluso en algunos momentos del partido de vuelta fue superior al equipo de Pablo Guede que tuvo más corazón y empuje. De todas maneras, la primera ocasión clara del partido fue para el conjunto peruano, ya que dispuso de un penal para igualar la serie, pero Ángel Martínez le adivinó el disparo a Eric Castillo y mantuvo el 0-0.
Ya en el complemento y de tanto insistir, Alianza Lima logró igualar la serie. En una jugada con muchos rebotes, la pelota quedó en el borde del área y allí apareció Luis Advíncula, exfutbolista de Boca, que no dudó en sacar un tremendo derechazo para que pegue en el palo y se meta.
El golazo de Advíncula para el 1-0 de Alianza Lima
No obstante, la alegría le duró poco al equipo peruano debido a que 10 minutos más tarde, Alejandro Duarte se llevó puesto de manera insólita a Pedro Delvalle dentro del área y tras revisar la acción en el VAR, el juez sancionó la pena máxima. El encargado de ejecutar el tiro fue Brahian Ayala, quien le rompió el arco y estampó el 1-1 para 2 de Mayo.
Ayala le rompió el arco a Duarte y estampó el 1-1 para 2 de Mayo
Finalmente, 2 de Mayo resistió los embates de Alianza Lima, igualó 1-1 y logró una histórica clasificación a la segunda fase del Repechaje de la Copa Libertadores. Ahora, el próximo rival del equipo que haces dos años estaba jugando en la Segunda División de Paraguay será Sporting Cristal de Perú.