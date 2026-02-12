Lo que no pudo Boca, lo hizo 2 de Mayo: eliminó a Alianza Lima en el Repechaje de la Libertadores

El equipo paraguayo hizo historia, resistió los embates de Alianza Lima, igualó 1-1 (2-1 en el global) y eliminó al verdugo de Boca en la edición 2025.

La Copa Libertadores 2026 ya está en marcha y en la primera fase del repechaje ya se dio el primer batacazo: 2 de Mayo de Paraguay, equipo que debutó en el certamen, eliminó a Alianza Lima de Perú, el verdugo de Boca en 2025, tras empatar 1-1 en Lima e imponerse por 2-1 en el global.

2 de Mayo hizo historia y eliminó a Alianza Lima en el repechaje de la Copa Libertadores El conjunto paraguayo defendió con uñas y dientes el 1-0 obtenido en la ida, e incluso en algunos momentos del partido de vuelta fue superior al equipo de Pablo Guede que tuvo más corazón y empuje. De todas maneras, la primera ocasión clara del partido fue para el conjunto peruano, ya que dispuso de un penal para igualar la serie, pero Ángel Martínez le adivinó el disparo a Eric Castillo y mantuvo el 0-0.

Ya en el complemento y de tanto insistir, Alianza Lima logró igualar la serie. En una jugada con muchos rebotes, la pelota quedó en el borde del área y allí apareció Luis Advíncula, exfutbolista de Boca, que no dudó en sacar un tremendo derechazo para que pegue en el palo y se meta.

El golazo de Advíncula para el 1-0 de Alianza Lima Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2021766143518638448&partner=&hide_thread=false UN JUGADOR DE PARTIDOS GRANDES: golazo de Luis Advíncula para el 1-0 (1-1 global) de Alianza Lima contra 2 De Mayo en la vuelta de la Fase 2 de la CONMEBOL #Libertadores.



Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/ANYwDL4lBr — SportsCenter (@SC_ESPN) February 12, 2026 No obstante, la alegría le duró poco al equipo peruano debido a que 10 minutos más tarde, Alejandro Duarte se llevó puesto de manera insólita a Pedro Delvalle dentro del área y tras revisar la acción en el VAR, el juez sancionó la pena máxima. El encargado de ejecutar el tiro fue Brahian Ayala, quien le rompió el arco y estampó el 1-1 para 2 de Mayo.