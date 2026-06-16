Lionel Messi versus Diego Maradona: quién es el mejor jugador argentino, según una encuesta

Un informe midió la pulseada histórica entre Lionel Messi y Diego Maradona, donde uno de los dos ganó por amplia diferencia.

La discusión sobre el mejor futbolista argentino de la historia tuvo un resultado contundente en el informe público de Giacobbe. Ante la pregunta “El mejor jugador de la historia argentina es...”, el 73,0% eligió a Lionel Messi, el 22,8% a Diego Armando Maradona, mientras que el 4,2% no respondió.

La medición ubica a Lionel Messi con una ventaja de 50,2 puntos porcentuales sobre Maradona. El dato no aparece aislado dentro del informe: Messi también registra 90,9% de imagen positiva y, en una pregunta hipotética sobre a quién votarían para presidente, obtiene 58,1% frente al 9,9% de Maradona y al 31,3% que no elegiría a ninguno.

Messi se impone en todos los segmentos El detalle por género muestra que Messi lidera tanto entre varones como entre mujeres. Entre los hombres, el 67,7% lo considera el mejor jugador argentino de la historia, mientras que el 28,7% elige a Maradona. Entre las mujeres, la diferencia es aún mayor: 77,9% se inclina por Messi y 17,3% por Maradona.

Messi festejo gol vs Islandia Messi le ganó ampliamente a Maradona en el histórico debate. @Argentina Por edad, el predominio de Messi también se mantiene en los tres grupos medidos. Entre los jóvenes de 16 a 30 años, alcanza el 80,2%, contra 10,8% de Maradona. En el segmento de 31 a 50 años, Messi obtiene 72,4% y Maradona 26,1%. Entre los mayores de 51, Messi llega al 65,1% y Maradona al 33,2%.

Maradona conserva más apoyo entre los mayores Aunque el resultado general favorece con amplitud a Messi, el informe muestra que Maradona conserva su mejor desempeño relativo entre los encuestados de 51 años o más. En ese grupo, el exfutbolista llega al 33,2%, su registro más alto entre los segmentos etarios relevados. Aun así, queda 31,9 puntos por debajo de Messi en esa franja.