Lionel Messi, un amor que no fue a primera vista: de las críticas despiadadas al reconocimiento eterno

Lionel Messi disputará este jueves su último partido oficial con la Selección argentina como local. Será en el estadio Monumental, ante unas 85.000 personas que agotaron las entradas con la certeza de que se trata de una de las últimas oportunidades de ver al capitán con la camiseta albiceleste en el país.

El encuentro corresponde a la penúltima doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 , torneo para el cual Argentina ya aseguró su clasificación. El capitán será titular y lucirá la cinta en un clima de homenaje. El público buscará agradecerle todo lo logrado en los últimos años, un ciclo de títulos que comenzó con la Copa América 2021 en Brasil, cuando la Scaloneta cortó una sequía de 28 años sin conquistas oficiales.

Antes de convertirse en un ídolo indiscutido, Messi atravesó años de críticas y cuestionamientos. Sus primeros pasos con la Selección , entre 2005 y 2006, coincidieron con la eliminación del Mundial de Alemania, que Leo vio con fastidio desde el banco, ya que Pekerman no lo incluyó en el partido de cuartos ante Alemania. Y luego del Mundial 2010 y el duro 0-4 ante los teutones con Maradona como DT, surgieron los primeros cuestionamientos al crack del Barcelona sobre su nivel y hasta sobre su identidad argentina, debido a los años que pasó en España y a que, por ese entonces, no entonaba el himno nacional.

Lionel Messi hizo su debut en la Copa Mundial de la FIFA el 16 de junio de 2006: tenía apenas 18 años.

La Copa América 2011 en Argentina marcó uno de los momentos más difíciles de su relación con la hinchada. Tras la eliminación en cuartos de final ante Uruguay, se profundizó la distancia con una parte del público. Más tarde, las finales perdidas acentuaron ese desencanto: a la caída en el Mundial 2014 ante Alemania le siguieron las derrotas consecutivas frente a Chile en 2015 y 2016, ambas por penales.

Hinchas que no resisten archivo: "Messi es un fracaso"

Hinchas liquidando a Messi en 2011 Hinchas liquidando a Messi en 2011

El desenlace de la Copa América Centenario de 2016 fue especialmente doloroso. La derrota llevó a Messi a anunciar su renuncia temporal a la Selección, en medio de fuertes críticas y comparaciones permanentes con Diego Maradona.

messi renuncia a la selección En medio de fuertes críticas, Messi anunció en 2016 su renuncia a la Selección.

La consagración y la reconciliación definitiva

Con el tiempo, el vínculo entre Messi y la Selección cambió por completo. Tras su regreso, llegaron las conquistas que sellaron su lugar en la historia grande del fútbol argentino. Primero, la mencionada Copa América 2021; luego, la Finalissima 2022 en Wembley con un contundente triunfo ante Italia; y finalmente, el logro máximo: la Copa del Mundo en Qatar 2022, donde la Pulga fue figura, goleador y líder indiscutible.

Messi recibe el apoyo de los hinchas argentinos tras consagrarse en Qatar Messi recibe el apoyo de los hinchas argentinos tras consagrarse en Qatar

La última coronación se dio en la Copa América 2024 en Estados Unidos, donde, aunque no brilló como en años anteriores, fue pieza clave para levantar un nuevo título. Con esos logros, Messi logró reconciliarse definitivamente con la hinchada, que ahora lo despide con devoción y cariño absoluto.

En este último partido en suelo argentino, el Monumental vibrará con el agradecimiento de todo un país. Será el cierre simbólico de una etapa que empezó con críticas y comparaciones, pero que terminó con Messi consagrado como un ídolo eterno, al nivel de Maradona y amado por millones.