A 5 años del día que Messi renunció a la Selección argentina

Un día como hoy, hace cinco años, Lionel Messi renunciaba a la Selección Argentina tras perder la final de la Copa América Centenario 2016 ante Chile en los penales por 4-2. "Se terminó para mí la Selección. Es increíble, pero no se me da", afirmaba la Pulga.

En zona mixta, el capitán anunciaba la noticia que sacudió al mundo del fútbol de esta manera. "Lo primero que se me viene a la cabeza, y que pensaba recién en el vestuario, es que ya está, que se terminó para mí la selección. Son cuatro finales, no es para mí. Lo busqué, no se me dio, pero creo que ya está", fueron las sorpresivas declaraciones, a las que luego añadió: "Creo que sí es una decisión definitiva. Es lo que siento ahora. Es una tristeza grande lo que nos volvió a pasar. Encima me toca errar el penal a mí. Era importantísimo para tomar diferencia. Hoy me tocó errar a mí, ya está".

Y, por último, sentenció: "Creo que es por el bien de todos. Por mí y después por todos. Hay mucha gente que desea eso. No se conforman, igual que nosotros tampoco nos conformamos con llegar a la final y no ganarla. La decisión está tomada. Ya lo intenté mucho. Me duele más que a ninguno no poder ser campeón con la Argentina. Me voy sin poder conseguirlo".

No se fue sin poder conseguirlo, por lo menos por el momento. Messi volvió y se lo ve con más ganas que nunca. En esta Copa, la Selección Argentina ya está en los cuartos de final y sueña con el título.

Por qué volvió Messi a la Selección Argentina

Un 27 de junio de 2016, Lionel Messi renunciaba a la Selección Argentina tras perder la final de la Copa América 2016 ante Chile en los penales por 4-2. Sin embargo, no fue mucho el tiempo en el que se lo pensaba a Leo afuera de la Albiceleste, ya que el 12 de agosto de ese mismo año, el capitán anunciaba su regreso a través de un comunicado de prensa que decía que iba a formar parte de los partidos clasificatorios para el Mundial de Rusia 2018. ¿Cuál fue el motivo de su vuelta? Mucho tuvo que ver Edgardo Bauza, técnico que contrató Armando Pérez (Presidente de la Comisión Regularizadora), para reemplazar a Gerardo Martino.

Un mes mas tarde del regreso del diez, el Patón reveló detalles de cómo fue ese viaje a España para hablar con él y convencerlo de que vuelva. "Si bien nos conocíamos, no habíamos estado cara a cara charlando. Después, empezamos a soltarnos, a hablar de fútbol, de la Selección, de lo que viene y de mis ideas. Hablamos con convicción, muy sueltos y cada uno dijo lo que sentía. Eso fue lo mejor: yo no escondí nada y ellos tampoco", expresó el entrenador y destacó que la conclusión de la charla fue que Messi "tenía que estar adentro de la Selección".

Luego, siguió con la explicación: "No solamente juega bien: sabe y mucho de fútbol. Cuando se soltó, empezó a hablar de sus compañeros, del que juega atrás, del que está adelante. Me di cuenta de que estaba enganchado, de que nunca se desenganchó de la Selección. Además, la gente lo quiere. Le conté la anécdota de que en Ezeiza todo el mundo me decía que le mande saludos y le dije 'No le hagas caso a los cien boludos que andan dando vuelta siempre".

Y, por último, sentenció: "Messi tiene unas ganas bárbaras. Todo el plantel está así. Era uno de mis miedos, pero me di cuenta de lo que este grupo tiene y quiere, y eso me dejó tranquilo".