Lionel Messi presidente: más de la mitad de los argentinos lo votaría según una encuesta

Un estudio revela un dato impactante sobre el liderazgo de Lionel Messi fuera de las canchas. En un escenario electoral hipotético, el capitán de la Selección Argentina obtiene el respaldo del 58,1% de los ciudadanos, superando ampliamente a otras figuras icónicas.

La devoción por Lionel Messi trasciende definitivamente el ámbito deportivo para instalarse en el imaginario político de los argentinos. Según el último informe de la consultora Giacobbe, elaborado entre el 5 y el 10 de junio de 2026, el astro rosarino se impone con una mayoría absoluta en una eventual carrera por la presidencia de la Nación.

El "Capitán" del consenso nacional Al plantearse una elección hipotética entre las dos máximas figuras del fútbol argentino, los resultados son contundentes: el 58,1% de los encuestados elegiría a Lionel Messi como Presidente. Esta cifra adquiere aún más relevancia al compararla con el 9,9% que optaría por Diego Armando Maradona, mientras que un 31,3% asegura que no votaría a ninguno de los dos.

Este fenómeno se sustenta en una base de popularidad casi total. Messi mantiene una imagen positiva del 90,9%, con apenas un 1,5% de imagen negativa. Para la sociedad argentina, el jugador no es solo un deportista; las palabras más utilizadas para definirlo en el estudio son "Genio", "Crack", "El Mejor" y "GOAT" (el mejor de todos los tiempos).

Informe Especial Mundial 2026 Liderazgo histórico y social El respaldo político coincide con la consolidación de Messi como el máximo referente de la historia del país. El 73% de los argentinos ya lo considera el mejor jugador de la historia, situándose por encima del 22,8% que aún mantiene ese lugar para Maradona.