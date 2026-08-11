Lewis Hamilton se mostró junto a Kim Kardashian en pleno receso de la Fórmula 1: sus románticas fotos

La modelo estadounidense sorprendió al publicar imágenes mucho más íntimas junto a su novio, Lewis Hamilton durante el receso veraniego de la Máxima.

Kim Kardashian sorprendió a sus millones de seguidores al compartir una serie de fotografías junto a Lewis Hamilton que expusieron como nunca antes la intimidad de la pareja. Durante el receso de verano de la Fórmula 1, la empresaria publicó un carrusel con distintas postales junto al piloto británico, desde selfies cotidianas hasta imágenes en las que ambos aparecen abrazados y muy cercanos. Una de ellas, frente a un espejo, muestra al siete veces campeón del mundo rodeándola por la espalda.

El vínculo entre ambos comenzó a tomar forma a fines de 2025, cuando fueron vistos juntos en distintos puntos de Europa, aunque durante meses evitaron confirmar públicamente el romance. La primera imagen que terminó de alimentar la relación se produjo en febrero, cuando fueron captados juntos en el Super Bowl. Después llegaron viajes compartidos, apariciones en Mónaco y un beso fotografiado en Malibú, hasta que ambos fueron dejando cada vez menos margen para las especulaciones.

Las románticas fotos de Kim Kardashian junto a Lewis Hamilton Kim Kardashian también acompañó a Hamilton en el Gran Premio de Mónaco y fue vista junto a su hermana Khloe en el box de Ferrari. Tras finalizar segundo, el piloto le dedicó un gesto desde el podio y luego destacó públicamente su presencia: “Es increíble tenerla aquí este fin de semana y contar con su apoyo”, había expresado Hamilton, en una de las primeras señales claras de que el vínculo trascendía los rumores que circulaban alrededor de ambos.

Kim Kardashian publicó unas románticas fotos junto a Lewis Hamilton en pleno receso de la Fórmula 1. IG @kimkardashian La exposición creció todavía más durante el verano. Kardashian publicó en junio un video junto al británico recorriendo Nueva York en bicicleta y, semanas después, Hamilton compartió vacaciones con ella y su familia en Idaho. Incluso estuvo presente en el set de All’s Fair, la serie en la que participa la empresaria. Fuentes citadas por medios internacionales aseguran que la relación avanzó rápidamente y que ambos atraviesan un momento cada vez más serio.