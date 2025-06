¿Le pone presión a Franco Colapinto? Un piloto de Alpine realizó pruebas TPC en Monza

Franco Colapinto no tuvo el rendimiento esperado en sus primeras tres carreras junto Alpine de regreso a la Fórmula 1 . El piloto argentino, que reemplazó a Jack Doohan por sus malos rendimientos, finalizó en el puesto 16- en Imola, 13- en Mónaco y 15 en Barcelona.

Estos resultados son el claro ejemplo de que el auto de Alpine no está siendo de gran ayuda, pero tampoco Franco mostró su chapa de experiencia como sí lo hizo en Williams Racing la pasada temporada. Incluso, al no sumar puntos en estos tres GP , el equipo francés se ubica en el fondo de la tabla del Campeonato de Constructores.

Flavio Briatore, asesor ejecutivo y jefe de Alpine, había asegurado que la continuidad de Colapinto no era segura, pero dejó en claro lo siguiente: "Tiene que ir rápido, no chocar y sumar puntos. Sólo le pido estas tres cosas, no le pido diez. Si las hace bien, pilotará para siempre".