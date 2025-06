Ojo, Colapinto: un piloto de Fórmula 1 confesó que Alpine lo llamó para sumarse en 2026

En sus primeras carreras a bordo del A525, el piloto argentino aún no pudo sumar puntos. En Italia sufrió un fuerte accidente en la Q1 que provocó que saliera desde la posición 16°. En Montecarlo, el auto no estuvo a la altura, pero una buena estrategia de la escudería francesa le permitió finalizar P13. Por último, en Catalunya pasó todo lo contrario, Alpine no planificó un buen plan y Colapinto batalló para quedar en el puesto 15°.

Valtteri Bottas reconoció que hubo charlas entre sus representantes y Alpine

En diálogo con el podcast Beyond The Grid, Valtteri Bottas, piloto reserva de Mercedes, reconoció que hubo charles entre sus representantes y la escudería originaria de Dieppe: “Probablemente haya habido algunas conversaciones, aunque yo no he estado realmente involucrado. Tengo un equipo de gestión que siempre está trabajando tras bambalinas para evaluar las opciones disponibles”, sentenció.