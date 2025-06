¡Atento, Franco Colapinto! La repentina medida de Alpine tras el flojo Gran Premio de España

Estas sesiones, conocidas como TPC (Testing of Previous Cars), están permitidas por la FIA y sirven para que los pilotos de reserva ganen rodaje y colaboren en el desarrollo del auto. En teoría, no tendría nada raro. Pero el contexto lo es todo: Colapinto no viene teniendo actuaciones sólidas desde Imola y en las redes sociales empezaron a circular rumores de reemplazo, aunque nada indica que eso vaya a pasar ahora.