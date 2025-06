Bombazo: ¿Franco Colapinto dará una exhibición con un Fórmula 1 en Buenos Aires en 2025?

Franco Colapinto aprovecha su semana de descanso luego de completar el trío de carrera por Europa. En su regreso a la Fórmula 1 , el número 43 de Alpine no logró sumar puntos en el GP de Imola (P16), el GP de Mónaco (P13) y el GP de España (P15).

“Puede ser en septiembre o noviembre. El TC 2000 tenía la idea de hacer los 200km en Buenos Aires en el circuito callejero, algo que no debería hacerse ahí sino que en un circuito convencional porque imagínate darle un auto a algún invitado y que algo salga mal, me parece que no va. Y la idea en caso de que sea haga en noviembre es porque en ese mes se correrá el GP de Brasil de la Fórmula 1 y a partir de ellos se está haciendo alguna movida para que venga Franco Colapinto a hacer un show con un auto de la F1 a Buenos Aires antes de irse a San Pablo”, sentenció.