Las bombas de Eduardo Domínguez sobre la Bruja Verón tras el triunfo de Estudiantes a Huracán: "Si tiene algo que comentarme, me..."

“No escuché lo que dijo porque estábamos entrenando en el estadio. Me lo comentaron. Si tiene algo que comentar, me lo dirá a mí, a Agustín (Alayes) o a Marcos (Angeleri). Mi relación con Sebastián es la misma de siempre. No somos de hablar mucho. A principio de año, cuando se generó el tema de las inversiones que termina siendo a medias, hablamos. No me voy a agarrar de ninguna declaración. No necesito que me den el apoyo. La realidad es que las palabras se las lleva el viento”, sentenció.