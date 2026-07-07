La verdadera obra de Gustavo Alfaro

La histórica actuación de Paraguay en el Mundial fue la consecuencia visible. La verdadera transformación ocurrió mucho antes, cuando un entrenador logró que un país volviera a creer en sí mismo.

Hay entrenadores que organizan equipos y otros que perfeccionan sistemas de juego. Gustavo Alfaro hizo algo diferente: reconstruyó una identidad. Por eso su mayor legado en Paraguay no fue la clasificación al Mundial 2026 ni la histórica victoria ante Alemania. Su verdadera obra comenzó mucho antes, cuando comprendió que un equipo no cambia por incorporar nuevas ideas tácticas, sino por descubrir una nueva manera de entender quién es y qué representa.

Antes del Mundial, había que recuperar la confianza Cuando Alfaro asumió, encontró una selección que llevaba dieciséis años sin disputar un Mundial. Pero el problema no era únicamente futbolístico. Paraguay había perdido la convicción de que podía competir con los mejores y, cuando un equipo deja de creer en sus posibilidades, las derrotas empiezan mucho antes del primer silbato. Muchos entrenadores habrían respondido con más táctica o más entrenamiento. Alfaro eligió otro camino. Comenzó por fortalecer la confianza de sus jugadores. "No hay que hacerse enemigos que no estén a la altura del conflicto", suele repetir, citando a Fito Páez. Lejos de ser una frase ingeniosa, encierra una filosofía de vida: los grandes desafíos no deben evitarse porque son los que revelan de qué estamos hechos. Nunca intentó convencer a Paraguay de que tenía más talento que Brasil, Argentina o Alemania. Les enseñó algo mucho más importante: que era posible competir sin sentirse inferior. En lugar de detenerse en las carencias, decidió construir sobre aquello que ningún rival podía comprar.

Cuando Gustavo Alfaro asumió, encontró una selección que llevaba dieciséis años sin disputar un Mundial. Archivo MDZ. La fuerza que nadie puede comprar Entonces apareció la tierra colorada. El esfuerzo silencioso de los padres. Los chicos que aprendían a jugar descalzos. Cuando Alfaro les dijo: "Ellos se formaron en las mejores academias de Europa. Nosotros venimos de la tierra colorada. Las franjas de la camiseta son de esa tierra", no buscaba solo emocionar. Estaba reconstruyendo un sentido de pertenencia profundo. Y cuando un grupo comparte una identidad auténtica ocurre algo extraordinario. El equipo deja de depender exclusivamente de las individualidades y comienza a funcionar como un verdadero sistema. La confianza se contagia, el esfuerzo se multiplica y cada jugador entiende que su tarea tiene sentido porque forma parte de un propósito común. Es allí donde el conjunto empieza a rendir por encima de la suma de sus partes. Así fue como Paraguay dejó de jugar con la resignación de quien teme perder y empezó a competir con la serenidad de quien sabe lo que representa. La clasificación al Mundial y la histórica victoria ante Alemania fueron apenas la expresión visible de una transformación que llevaba meses gestándose en silencio.

La verdadera victoria En un fútbol cada vez más dominado por los datos y la tecnología, Alfaro recordó que existen fortalezas que ningún algoritmo puede medir. La identidad, la confianza y la fe no reemplazan al trabajo ni al talento, pero pueden potenciarlos hasta límites impensados cuando dejan de ser un discurso y se convierten en una cultura compartida. Por eso una de sus frases más recordadas trasciende al fútbol: "Cuando veas la sombra de un gigante, no te asustes. Fijate dónde está el sol, porque puede ser la sombra que proyecta un enano." Alfaro no eliminó a los gigantes. Les enseñó a sus jugadores a dejar de temerles.

Esa fue su verdadera obra. No fabricar un equipo invencible, sino construir una identidad capaz de transformar la fe en conducta y el coraje en una forma de competir. Porque las grandes hazañas no comienzan cuando desaparecen los gigantes. Comienzan cuando un grupo descubre que ya no necesita mirarlos desde abajo.