La tremenda confesión retro de Alfredo Davicce sobre Riquelme y River: "Hasta me llamó Macri"

La muerte de Alfredo Davicce reactivó una llamativa historia del fútbol argentino reciente: la vez que River Plate tuvo en sus manos la posibilidad de contratar a Juan Román Riquelme y decidió no hacerlo. El dirigente, que presidió el club durante una década de títulos , lo había contado en una entrevista publicada por Olé en abril de 2002.

Davicce había llegado al poder tras la gestión de Osvaldo Di Carlo, abuelo del actual presidente millonario, y desde allí impulsó un ciclo histórico con Daniel Passarella como entrenador y, más tarde, con Ramón Díaz. Sin embargo, entre tantos aciertos, admitió que hubo una decisión que lo persiguió durante mucho tiempo.

Ese episodio fue el rechazo al joven mediocampista que terminaría convirtiéndose en el máximo ídolo de Boca, hoy presidente del club. En aquella charla, realizada por Gustavo Grabia y Jorge López, el dirigente explicó los motivos, recordó a los protagonistas involucrados y sorprendió al revelar que incluso recibió una consulta directa de Mauricio Macri.

Más allá del fútbol, Davicce utilizó aquella entrevista para hablar del vacío que sintió al dejar la presidencia y del duro golpe que sufrió poco después con la muerte de su esposa. “Bien no me siento. Tengo un vacío... Pero yo tuve la desgracia circunstancial de que tres días después de irme, se murió mi mujer”, confesó.

Recordó que fue cuestionado por abandonar rápidamente el acto de traspaso de mando, aunque explicó que su mujer estaba internada en estado crítico. “Hoy lo pienso y me da frío. ¿Entiende lo que quiero decir? He comparado el vacío de mi casa con el de mi actividad”, relató, con crudeza.

También contó que la había conocido en la adolescencia y que durante años relegó su vida familiar por River. “Ahora llego a mi casa y no puedo estar. Es una soledad insoportable. Al lado de ésa, la de River no cuenta”, expresó.

Alfredo Davicce fue presidente de River durante una década dorada.

Las críticas y la defensa de su gestión

El exdirigente también habló de las sospechas que surgieron tras su salida y del temor a ser cuestionado públicamente. “Sí. Bueno, lo tuve mucho y ahora menguó”, dijo sobre el miedo al escrache, aunque contó que una caminata hacia la cancha con su nieta, donde percibió respeto de los hinchas, lo tranquilizó.

Ante las versiones de posibles denuncias por irregularidades financieras, fue contundente: “Que investiguen todo lo que quieran. Con todo respeto, el que plantea eso no conoce River”. Y justificó los altos contratos de su gestión: “River sobrepagaba porque al salir campeón seguido, no te queda otra. Pregúntenselo a Macri”.

Sin embargo, reconoció errores deportivos puntuales. “Reconozco que siendo presidente debí oponerme a algunas compras que nos hicieron mucho daño”, dijo, y citó como ejemplos las llegadas de Pizzi y Marcelo Gómez: “Yo tendría que haber frenado a Ramón en ese momento. Y no lo hice”.

La relación quebrada con Ramón Díaz

Sobre su vínculo con Ramón Díaz, Davicce admitió que quedó prácticamente roto tras su salida del club. Contó que solo recibió un llamado de Omar Labruna para darle el pésame por la muerte de su esposa. “Los dos lo sentimos mucho”, le dijo el exdelantero, a lo que respondió: “Los pésames son personales, así que cuento sólo el tuyo”.

Pese a la distancia, sostuvo que el técnico necesitaba respaldo por la situación deportiva que atravesaba River. “Hoy él necesita apoyo porque el bajón de River es para preocuparse”, señaló, y remarcó la importancia de reconstruir la relación con el vestuario y la gente.

entrevista davicce olé La entrevista de Davicce con Olé, publicada en abril del 2002.

En ese sentido, recordó cómo en su gestión se trabajaba el aspecto humano de los jugadores. “En el fútbol tenés que tener el manejo del vestuario. A Ortega no lo pueden expulsar como contra Newell’s”, afirmó, y agregó que incluso habían llegado a seguirlo fuera de la cancha para ayudarlo a rendir mejor.

La confesión sobre Juan Román Riquelme

Cuando le preguntaron cuál había sido su error más grande como dirigente, Davicce no dudó: “Decirle a Enzo Gennoni, cuando nos ofreció a Riquelme, que no lo queríamos. Y en cambio, traer a Pena. ¡Qué pena!”.

Confirmó que el mediocampista llegaba “obligadamente con Ruiz” y que en River no estaban interesados en ninguno de los dos. Pero el episodio sumó un capítulo inesperado cuando reveló que Mauricio Macri se comunicó con él. “Hasta me llamó Macri y me preguntó: ‘¿Vas por él?’. Le dije que no, le di pista libre. Fue un error”.

El resultado fue histórico: Boca ganó todo con Riquelme como bandera futbolística. Davicce lo asumió sin vueltas. “Sí, pero no cualquiera lo reconoce. Gennoni murió, Macri no habla y yo si quería no decía nada. River tuvo lo que tuvo. Y tuvo más que Boca”, cerró, dejando una confesión histórica.