La tremenda confesión de Luis Suárez sobre Messi, él mismo y el final de sus carreras: "Los dos estamos grandes y..."

En conferencia de prensa con el Inter Miami, Luis Suárez se refirió a los futuros y no muy lejanos retiros, tanto el suyo como el de Lionel Messi.

A pesar de sus 38 años, Lionel Messi sigue manteniendo su magia intacta, como continúa demostrando cada partido que juega con el Inter Miami. Igualmente, su físico cada vez le pasa más facturas y ya es sabido que transita el tramo final de su carrera, estando más cerca de colgar los botines que nunca.

Por la misma senda está Luis Suárez, quizás el mejor socio que le dio el fútbol a la Pulga tanto dentro como fuera de las canchas, en las Garzas y anteriormente en Barcelona. Ambos con la misma edad, se espera que más temprano que tarde anuncien sus respectivos retiros de la actividad profesional, y el uruguayo se refirió a esta futura situación.

Luis Suárez habló sobre su retiro y el de Messi Luis Suárez habló sobre su retiro y el de Messi "Los dos estamos grandes ya y cada uno tomará la decisión que sea la correcta para cada uno pensando en el bien personal", apuntó el Pistolero respecto de él y de Leo este martes en la conferencia de prensa previa al duelo de playoffs que el cuadro del sur de Florida jugará el miércoles contra los Tigres UANL por la Leagues Cup.

En ese sentido, hizo un fuerte confesión: "Me encantaría retirarme junto con él porque llevábamos años hablando de retirarnos juntos y se puede dar la posibilidad. Puede ser, pero depende de mi renovación, de la renovación de él y cada uno tomará la decisión adecuada en el momento", reveló Lucho.