La tajante sentencia del DT del Tottenham tras la expulsión del Cuti Romero ante Manchester United

Cristian Romero fue expulsado por un planchazo a Casemiro y deberá cumplir cuatro fechas de suspensión. Esto dijo Thomas Frank sobre el accionar de su capitán.

Las últimas semanas están siendo oscuras para Cristian Romero en el Tottenham. En medio del fuerte conflicto con los dirigentes, con quien parece tener una relación de no retorno, el defensor de la Selección argentina vio la roja directa en la derrota 2-0 ante Manchester United que profundizó la crisis del elenco londinense.

Con el partido todavía 0-0, el Cuti metió un planchazo sobre Casemiro a los 28 minutos del primer tiempo y el árbitro no dudo un segundo en expulsarlo. Así, el capitán y referente dejó a su equipo con diez hombres y poco pudieron hacer los Spurs para evitar lo que terminó siendo una nueva caída por la Premier League, esta vez frente a los Red Devils.

Para colmo, el campeón del mundo recibió 4 fechas de suspensión por reincidencia y se perderá duelos claves en la temporada: entre ellos, el clásico de Londres ante el Arsenal. Más allá de eso, el entrenador Thomas Frank salió a bancarlo públicamente.

Thomas Frank respaldó al argentino y destacó su rol en Tottenham "Para mí es un líder. Está aprendiendo. Siempre pongo de ejemplo cuando tenía 30 años y pensaba que estaba en lo más alto, pero no estaba ni cerca del nivel que estoy ahora en términos de liderazgo", marcó el DT del Tottenham en primera instancia.