La tajante respuesta del Dibu Martínez cuando le preguntaron si Argentina es candidata a ganar el Mundial

Tas recuperarse de una lesión en la mano y mantener el arco en cero en el debut mundialista, Dibu Martínez dejó una reflexión que rápidamente se hizo viral.

El arquero de la Selección destacó la humildad del grupo tras el 3-0 sobre Argelia y explicó cuál es la verdadera fortaleza del equipo.

La victoria 3-0 sobre Argelia dejó a la Selección argentina como uno de los equipos más destacados de la primera fecha del Mundial 2026. Sin embargo, Dibu Martínez prefirió bajar el nivel de entusiasmo y evitó hablar de favoritismos después del estreno en Kansas City.

"¿Candidatos, nosotros? No, amigo. ¿Vos viste lo que es el Mundial, todo lo que está pasando? Lo único que podemos decir es que vamos a pelear", afirmó el arquero en la zona mixta. Y agregó: "El partido de hoy estaba cerrado. Ellos, en un momento, nos sacaron la pelota. Estaba para cualquiera".

Dibu Martínez frenó la euforia tras la goleada de la Selección en el debut Dibu Martínez bajó la euforia tras la goleada Clarín El marplatense volvió a ser titular pese a la fractura que sufrió en el dedo anular de la mano derecha durante la preparación para la Copa del Mundo. Aunque tuvo poco trabajo bajo los tres palos, completó otra valla invicta y alcanzó los 41 partidos sin recibir goles en 60 presentaciones con la Selección argentina.

Además de destacar el trabajo colectivo, el Dibu explicó cuál considera que es la principal fortaleza del ciclo de Lionel Scaloni. "Tenemos humildad y trabajamos para el compañero. Somos unidos, la pasamos bien juntos, nos amamos. Esto es como una gran familia y esa es la clave", aseguró.

Dibu Martínez contó cómo está de la lesión del dedo de su mano derecha El arquero del Aston Villa, que había sufrido la fractura del dedo anular de su mano derecha en la final de la Europa League, dijo presente y sumó una valla invicta más en su carrera con la Albiceleste. EFE El arquero también se refirió a su estado físico y llevó tranquilidad de cara a los próximos compromisos. "Del dedo estoy bárbaro; solo tengo una pequeña férula", comentó después del encuentro, dejando en claro que la lesión ya no representa una preocupación.