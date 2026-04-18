La tajante frase de Simeone para los hinchas del Atlético de Madrid tras perder la final de la Copa del Rey: "No necesitan mensajes"

Tras la caída en la final de la Copa del Rey , Diego Simeone habló en conferencia de prensa y dejó una frase contundente que rápidamente hizo ruido entre los hinchas del Atlético de Madrid, que sufrieron un duro golpe antes de las semifinales de la Champions League, donde el Colchonero enfrentará al Arsenal .

El entrenador hizo un análisis del partido y reconoció que su equipo no empezó bien. "No pudimos iniciar bien, después reaccionamos, pero volvimos a caer en un ritmo bajo y ellos fueron más intensos", explicó tras la derrota frente a la Real Sociedad .

Sobre el desarrollo del encuentro, el Cholo valoró la reacción del segundo tiempo, donde el Atlético logró empatar con un golazo de Julián Álvarez. Sin embargo, también marcó la falta de eficacia: "El partido era en los noventa. Tuvimos las chances y no entraron".

De cara al gran objetivo que le queda al Atlético de Madrid, la semifinal de la Champions League frente al Arsenal, Diego Simeone dejó una reflexión dirigida a los hinchas: “Yo creo que los aficionados necesitan ganar, no necesitan mensajes de diálogo y de cosas. Necesitan ganar, no necesitan mensajes”.

Ya con la cabeza puesta en lo que viene, Simeone evitó adelantarse a la semifinal de la Champions League frente al Arsenal, aunque dejó en claro cuál es la exigencia: "La verdad es que no estoy pensando en el Arsenal. Me duele mucho lo de hoy. Necesitábamos ganar, no pudimos ganar. Sabemos que competimos y dimos todo. Eso me da mucha tranquilidad. Pero bueno, en este lugar donde estamos es necesario ganar".

El técnico argentino del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, tras caer en la final de la Copa del Rey que han disputado frente a la Real Sociedad este sábado en el estadio de La Cartuja, en Sevilla. Cholo Simeone aplaude al público y a sus jugadores tras caer en la final de la Copa del Rey frente a Real Sociedad este sábado en el estadio de La Cartuja, en Sevilla. EFE

Por último, el DT argentino destacó la entrega de sus jugadores pese al desgaste físico. "Dieron absolutamente todo lo que tenían", afirmó. Pero en el Atlético, como él mismo dejó claro, eso no alcanza: el resultado manda.