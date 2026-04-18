Impactante: un paracaidista se estrelló contra un cartel electrónico antes de un partido de fútbol americano

En las últimas horas circuló en redes un impactante video en el que se ve cómo un paracaidista se desvía de su curso y choca contra el marcador electrónico durante un partido de fútbol americano . El hecho ocurrió minutos antes del partido que Virginia Tech debía jugar en Blacksburg, en el estado de Virginia, Estados Unidos .

Originalmente estaba programado que el hombre aterrice en el campo de juego antes de la patada inicial. Sin embargo, los fuertes vientos que se registraron en ese momento atentaron contra esto, enviando al paracaidista contra la estructura, lo que ocasionó preocupación en el estadio.

Originalmente estaba programado que el hombre aterrice en el campo de juego antes de la patada inicial. Sin embargo, los fuertes vientos que se registraron en ese momento atentaron contra esto, enviando al paracaidista contra la estructura, lo que ocasionó preocupación en el estadio.

Debido a esto, el inicio del partido se retrasó momentáneamente mientras los equipos de emergencia retiraban al hombre. "Estamos esperando a que los EMT lo saquen de la tabla. Gracias por su paciencia", rezaba el marcador electrónico mientras intentaban retirar al hombre.

Pese al fuerte impacto, el paracaidista fue retirado de manera segura y en buen estado de salud.