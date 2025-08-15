Presenta:

La sorpresiva medida de Miguel Ángel Russo antes de la visita de Boca a Independiente Rivadavia

Boca atraviesa un momento delicado y Miguel Ángel Russo decidió que todo el plantel viaje a Cuyo para el partido del domingo ante Independiente Rivadavia.

Diego Bautista

Diego Bautista

Miguel Ángel Russo, a todo o nada: Boca viaja a Mendoza con el plantel completo, incluidos lesionados, para enfrentar a Independiente Rivadavia.

Prensa Boca Juniors

En medio de una racha negativa y con la urgencia de volver al triunfo, Miguel Ángel Russo tomó una medida inédita en su tercer ciclo como entrenador de Boca: para el partido del domingo ante Independiente Rivadavia en Mendoza (20:30), viajarán todos los jugadores que forman parte activa del plantel, incluso los lesionados.

La lista oficial se dará a conocer tras la práctica del sábado, pero ya se sabe que estarán los tres arqueros (Agustín Marchesín, Leandro Brey, Javier García), nueve defensores, diez mediocampistas, siete delanteros y dos lesionados: Ander Herrera y Tomás Belmonte. Quedarán al margen Cristian Lema y Marcelo Saracchi, apartados por decisión institucional.

Según explicaron desde el cuerpo técnico, la intención es enviar un mensaje interno de unidad y compromiso: “La situación requiere de todos”, es la idea que se busca reforzar de cara a un duelo que Russo considera clave para revertir el momento.

El posible equipo de Boca ante Independiente Rivadavia

Plantel de Boca en la Bombonera
Todos a Mendoza: la decisión inédita de Miguel Ángel Russo en un momento límite para Boca.

En la práctica de fútbol en la Bombonera, Russo probó variantes pero el once probable sería: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes; Brian Aguirre, Miguel Merentiel, Alan Velasco; Edinson Cavani.

El partido entre Independiente Rivadavia y Boca Juniors, correspondiente a la quinta fecha del torneo Clausura 2025, se disputará el próximo domingo a las 20:30 en el estadio Malvinas Argentinas. El encuentro será arbitrado por Pablo Dóvalo y televisado por ESPN Premium.

