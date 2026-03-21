En vivo: Godoy Cruz derrota 1-0 a Chaco For Ever de visitante con un golazo de Martín Pino
El centrodelantero de Godoy Cruz abrió la cuenta con una espectacular mediavuelta que se clavó junto al palo derecho del arco de Chaco For Ever.
Godoy Cruz derrota 1-0 a Chaco For Ever por la sexta fecha de la Zona A del torneo de la Primera Nacional en el estadio Juan Alberto García de Resistencia con un bonito tanto del delantero Martín Pino, a los 20 minutos de las primera etapa.
El golazo de Pino para el 1-0 de Godoy Cruz frente a Chaco For Ever
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