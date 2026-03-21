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En vivo: Godoy Cruz derrota 1-0 a Chaco For Ever de visitante con un golazo de Martín Pino

El centrodelantero de Godoy Cruz abrió la cuenta con una espectacular mediavuelta que se clavó junto al palo derecho del arco de Chaco For Ever.

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Después de conseguir su primera victoria en el nuevo Gambarte la semana pasada ante Ferro, Godoy Cruz intentará sumar en Resistencia.&nbsp;

Después de conseguir su primera victoria en el nuevo Gambarte la semana pasada ante Ferro, Godoy Cruz intentará sumar en Resistencia. 

Alf Ponce Mercado / MDZ

Godoy Cruz derrota 1-0 a Chaco For Ever por la sexta fecha de la Zona A del torneo de la Primera Nacional en el estadio Juan Alberto García de Resistencia con un bonito tanto del delantero Martín Pino, a los 20 minutos de las primera etapa.

El golazo de Pino para el 1-0 de Godoy Cruz frente a Chaco For Ever

Golazo de Godoy Cruz en Chaco

Golazo de Godoy Cruz en Chaco.

Noticias en construcción.

El minuto a minuto de Godoy Cruz vs Chaco For Ever

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