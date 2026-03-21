Arranque a todo ritmo en el hockey sobre patines mendocino

Se puso en marcha el torneo con una primera fecha cargada de emociones en ambas ramas. Andes Talleres arrasó, Godoy Cruz debutó con triunfo y en varones hubo resultados fuertes en todas las pistas.

El hockey sobre patines mendocino volvió a escena y no defraudó. La primera fecha del campeonato dejó goles, grandes actuaciones individuales y partidos que ya empiezan a marcar el pulso de la temporada.

En la rama femenina, la acción tuvo dos encuentros y un claro protagonista: Andes Talleres.

El Matador no dejó dudas y goleó 5 a 0 a Petroleros YPF en la pista de Salta y Huergo. Irene Moreno (2), Sofía Puech (2) y Milena fueron las autoras de una victoria sólida, que posiciona a Talleres como uno de los equipos a seguir desde el arranque.

Por su parte, Godoy Cruz tuvo un estreno ideal y superó 4 a 2 a Murialdo en un partido entretenido. Pilar Abaid fue la gran figura con un doblete, mientras que Tiziana Videla y Morena Sánchez completaron la cuenta. Para el Canario descontaron Candela Carrizo Torrez y Julieta Arias.

La fecha se completará este domingo con dos duelos: Giol A vs Giol B e Impsa A vs Impsa B.

Triunfazos y goles de caballeros

HSP MURIALDO

En la rama masculina, la jornada dejó resultados contundentes y un par de golpes fuertes.

Murialdo dio la nota en condición de visitante al vencer con autoridad a Petroleros YPF por 6 a 2 en Godoy Cruz. Lucas Sottano, Francisco Nardi (2), Elías Salomón, Facundo Lana y Adolfo Isoler marcaron para el Canario, mientras que David Viana y Matías Tutti Baielli descontaron para el local.

En el Este, Casa de Italia se hizo fuerte y superó 3 a 1 a Palmira con dos goles de Mateo Lucero y uno de Macio Sisti. Nicolás Patti había marcado el empate transitorio para el Jarillero.

HSP CASA DE ITALIA (1)

Uno de los partidos más atractivos de la fecha se jugó en Rivadavia, donde San Martín dio vuelta un resultado adverso y venció 4 a 2 a Bernardino Rivadavia. El local se había puesto en ventaja con goles de Genaro Donadel y Luciano Lanza, pero el León reaccionó con categoría: Marcos “Cholito” Lombino (2), Stefano Giovanini y Valentín Funez sellaron la remontada.

En tanto, Banco Mendoza no tuvo inconvenientes y goleó 4 a 0 a Giol como visitante en Gutiérrez. Facundo Cárdenas (2), Renzo De La Reta y Agustín Lazzaro marcaron en una noche sin sobresaltos para el equipo bancario.

Lo que aún falta

La primera fecha aún tiene capítulos por escribirse. Esta noche se enfrentarán Talleres A vs Talleres B, mientras que en la pista metalera se dará un hecho destacado: IMPSA recibirá a Godoy Cruz, que vuelve a competir en Primera de varones tras un año de ausencia.

El campeonato recién empieza, pero ya dejó en claro que promete. Intensidad, goles y equipos que no se guardan nada desde el primer minuto. El hockey mendocino está en marcha.