Godoy Cruz llega a Chaco: sin Andrada y con cambios obligados para un duelo clave

Godoy Cruz Antonio Tomba afronta un partido importante ante Chaco For Ever, pero lo hace con

El Expreso visitará esta noche a Chaco For Ever desde la 21hs con un problema serio: llega con bajas sensibles y obligado a rearmar el equipo en un momento donde necesita sostener la levantada.

La noticia que sacudió la semana es la ausencia de Juan Andrada , quien quedó descartado por una lesión muscular grado 2. El mediocampista, que venía de ser una de las figuras ante Ferro, no viajó con la delegación y estará varias semanas fuera de las canchas.

Una baja que no es menor: Andrada se había transformado en una pieza clave en el mediocampo, aportando equilibrio, recuperación y claridad en la salida.

El entrenador se ve obligado a meter mano en una estructura que recién empezaba a funcionar. Sin Andrada, el mediocampo pierde orden y el equipo deberá encontrar nuevas sociedades para sostener lo bueno que mostró en la última victoria.

for ever

Un rival que se hace fuerte en casa

Del otro lado, Chaco For Ever prepara el partido con la intención de hacerse fuerte como local y aprovechar el contexto. El equipo chaqueño llega con la necesidad de sumar y sabe que enfrente tendrá a un rival fuerte pero tocado.

El escenario no es sencillo: viaje largo, condiciones adversas y un rival que se agranda en su cancha.

El desafío del Tomba: Godoy Cruz llega en un momento bisagra.

Viene de cortar la racha negativa y empezar a construir confianza, pero ahora deberá demostrar carácter en un contexto complicado y sin uno de sus jugadores más importantes.

Porque más allá del rival, el verdadero desafío será sostener lo conseguido…cuando todo se vuelve cuesta arriba.