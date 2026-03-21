En vivo: Racing pone en riesgo su invicto en el Torneo Apertura frente a Belgrano en Córdoba
Racing, que acumula siete partidos sin perder en el Apertura, visita a Belgrano, que marcha escolta de la Zona B.
Racing visitará este sábado a Belgrano de Córdoba, por la duodécima fecha de la Zona B del Torneo Apertura, con el objetivo de extender su invicto y afianzarse en las primeras posiciones.
El encuentro, que está programado para las 22:15, se llevará a cabo en el Estadio Julio César Villagra y se podrá ver a través de TNT Sports Premium. El árbitro será Andrés Merlos, que será secundado desde el VAR por Lucas Novelli.