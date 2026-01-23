La preocupación de Messi: su padre volvió a Argentina tras las interconsultas médicas

El padre de Lionel Messi, Jorge, volvió a Argentina y hará interconsultas en Rosario y Buenos Aires por su estado de salud.

Jorge Messi, el padre de Lionel, viajó desde Estados Unidos a Rosario para instalarse en su ciudad natal y, así, continuar con los estudios médicos que los profesionales le recomendaron tanto en esa Ciudad como en Buenos Aires.

Como adelantó MDZ, la familia Messi atraviesa un momento delicado por la salud de Jorge. El propio Lieonel Messi se encargó de contactar, a través de sus amigos, a especialistas que lo asesoraran para evaluar los caminos a seguir.

Así, un destacado médico argentino que estaba en Miami los asistió para determinar el camino a seguir. Tras esa interconsulta, Jorge Messi regresó a Argentina.