La particular teoría de la prensa francesa sobre el futuro de la Selección argentina en el Mundial

Mientras la Selección espera conocer a su rival en 16avos de final, en Francia hacen cuentas y especulan con un cuadro favorable para el equipo de Scaloni.

En Francia ven a Argentina con un camino ideal rumbo a la final del Mundial.

La Selección argentina todavía no conoce a su rival en los 16avos de final del Mundial 2026, pero eso no impidió que en Francia comenzaran a analizar el posible recorrido de la Albiceleste en la fase eliminatoria. Los medios de ese país consideran que el vigente campeón del mundo tendría un camino favorable hacia las instancias decisivas.

La Selección de Lionel Scaloni, líder del Grupo J, jugará su partido de 16avos el 3 de julio en Miami. Su adversario saldrá del Grupo H y podría ser España, Uruguay, Cabo Verde o Arabia Saudita. Sin embargo, tanto RMC como L’Equipe coincidieron en que, sobre el papel, Argentina evitaría a los grandes candidatos al menos hasta las semifinales.

Francia analizó el cuadro del Mundial y sorprendió con su pronóstico sobre Argentina La curiosa mirada de Francia sobre Argentina: un cuadro “muy accesible” rumbo al título. NA La cadena RMC aseguró que la Albiceleste tiene un cuadro "muy accesible" y sostuvo que el primer rival de peso del Top 10 mundial recién podría aparecer entre los cuatro mejores del torneo. Incluso tituló uno de sus análisis con una frase contundente: "¿Argentina en camino a otro título? El sorteo de la Albiceleste es muy accesible".

Según esa proyección, el conjunto argentino podría cruzarse en octavos con Australia o Bélgica y en cuartos con selecciones como Argelia, Colombia, Ghana o Suiza. Recién en semifinales surgiría un potencial choque con Brasil o Inglaterra, considerados los desafíos más exigentes del hipotético recorrido.