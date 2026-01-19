La nueva sentencia del periodista que anticipó antes que nadie la negociación de River por Sebastián Villa

La de River Plate y Sebastián Villa está siendo una de las grandes novelas del mercado de pases del fútbol argentino. Tras muchos idas y vueltas, y pese al deseo expreso del futbolista y el visto bueno de Marcelo Gallardo, la misma parece ser que no tendrá el final deseado por las mencionadas partes.

Toda esta historia comenzó a fines de noviembre del año pasado, luego de que el Millonario quedara eliminado del Clausura ante Racing y finalizara así su 2025 futbolístico. Mientras el Muñeco comenzaba a hacer la limpieza del plantel, el periodista Germán Balcarce, quien cubre el día a día del cuadro de Núñez, había dado la primicia de un primer sondeo por el colombiano que venía de ganar la Copa Argentina con Independiente Rivadavia como la figura del equipo.

La llegada de Sebastián Villa a River estaría descartada Tuit Germán Balcarce Villa River Pues bien, casi 2 meses después de ese primer anticipo, el susodicho cronista cerró la persiana y dio por desechado el traspaso: "Para los que aún me preguntan por Sebastián Villa: sostengo que hubo negociaciones hace unas semanas con Independiente Rivadavia. Pero también les digo que todas las partes involucradas dan por descartada una posible llegada a River", aseguró este domingo en su cuenta de X.

De este modo, la ilusión y el morbo por ver con la banda roja al extremo que supo brillar en Boca terminaron quedando, al menos por el corto plazo, sepultados. En contraste, el equipo que pica en punta por quedarse con él es el Cruz Azul, en donde podría ser compañero de su compatriota Miguel Ángel Borja.