La Llama Deportiva encendió a los mejores: todos los ganadores, disciplina por disciplina
La Llama Deportiva premió a los mejores de Mendoza: nombres fuertes, sorpresas y el talento que empuja el deporte local al máximo nivel.
La Confederación Mendocina de Deportes (CoMeDe) celebró una nueva edición de los Premios Llama Deportiva, el tradicional reconocimiento a los atletas más destacados de la provincia en cada disciplina.
Con figuras consolidadas y nuevas promesas, la gala volvió a destacar el esfuerzo y el crecimiento del deporte mendocino durante el año 2025, en una noche cargada de emoción.
Ganadores de los Premios Llama Deportiva 2026
- Automovilismo: Julián Santero
- Bowling: Stella De Lucía
- Ciclismo: Julieta Benedetti
- Taekwondo: Fernando Barcia
- Esquí: Chloé Genoud Basualdo
- Gimnasia artística: Delfina Estoco
- Hockey social: Priscila Guiñazú
- Deportes urbanos: Adriano Volpe
- Atletismo: Agustín Pinti
- Patinaje artístico: Camila Berluggia
- Básquetbol: Nazarena Arra
- Yoga deportivo: Guadalupe Escudero
- Musculación: Verónica Segura
- Softbol: Thiago Ribaudo
- Karate: Maitena Moreno Neira
- Boxeo: Ángel “Diablo” Arancibia
- Esgrima: Genaro Ivars
- Bicicross: Agustín Galiotti
- Hockey en línea: Pilar Marengo
- Gimnasia aeróbica: Kevin Riveros
- Beach vóley: Victoria Sancer
- Hockey sobre patines: Pilar Abaid
La premiación reafirmó el gran presente del deporte provincial, con representantes en múltiples disciplinas que siguen elevando el nivel competitivo y dejando a Mendoza en lo más alto.