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La Llama Deportiva encendió a los mejores: todos los ganadores, disciplina por disciplina

La Llama Deportiva premió a los mejores de Mendoza: nombres fuertes, sorpresas y el talento que empuja el deporte local al máximo nivel.

Premios Llama

La Confederación Mendocina de Deportes (CoMeDe) celebró una nueva edición de los Premios Llama Deportiva, el tradicional reconocimiento a los atletas más destacados de la provincia en cada disciplina.

Con figuras consolidadas y nuevas promesas, la gala volvió a destacar el esfuerzo y el crecimiento del deporte mendocino durante el año 2025, en una noche cargada de emoción.

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Agustín Galeotti, el ganador en bicicross.

Ganadores de los Premios Llama Deportiva 2026

  • Automovilismo: Julián Santero
  • Bowling: Stella De Lucía
  • Ciclismo: Julieta Benedetti
  • Taekwondo: Fernando Barcia
  • Esquí: Chloé Genoud Basualdo
  • Gimnasia artística: Delfina Estoco
  • Hockey social: Priscila Guiñazú
  • Deportes urbanos: Adriano Volpe
  • Atletismo: Agustín Pinti
  • Patinaje artístico: Camila Berluggia
  • Básquetbol: Nazarena Arra
  • Yoga deportivo: Guadalupe Escudero
  • Musculación: Verónica Segura
  • Softbol: Thiago Ribaudo
  • Karate: Maitena Moreno Neira
  • Boxeo: Ángel “Diablo” Arancibia
  • Esgrima: Genaro Ivars
  • Bicicross: Agustín Galiotti
  • Hockey en línea: Pilar Marengo
  • Gimnasia aeróbica: Kevin Riveros
  • Beach vóley: Victoria Sancer
  • Hockey sobre patines: Pilar Abaid

La premiación reafirmó el gran presente del deporte provincial, con representantes en múltiples disciplinas que siguen elevando el nivel competitivo y dejando a Mendoza en lo más alto.

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