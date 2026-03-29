La Llama Deportiva encendió a los mejores: todos los ganadores, disciplina por disciplina

La Llama Deportiva premió a los mejores de Mendoza: nombres fuertes, sorpresas y el talento que empuja el deporte local al máximo nivel.

La Confederación Mendocina de Deportes (CoMeDe) celebró una nueva edición de los Premios Llama Deportiva, el tradicional reconocimiento a los atletas más destacados de la provincia en cada disciplina.

Con figuras consolidadas y nuevas promesas, la gala volvió a destacar el esfuerzo y el crecimiento del deporte mendocino durante el año 2025, en una noche cargada de emoción.





Captura de pantalla 2026-03-29 162601 Agustín Galeotti, el ganador en bicicross. Ganadores de los Premios Llama Deportiva 2026