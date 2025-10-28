La fuerte sentencia de Bochini sobre si Racing puede ganar la Libertadores: "No lo veo con posibilidades"
Ricardo Bochini, máximo ídolo histórico de Independiente y 4 veces campeón de América, opinó sobre el presente internacional de Racing.
Racing está en la antesala de uno de los partidos más importantes de su historia en el último medio siglo. Este miércoles recibirá Flamengo en el Cilindro por la revancha de semifinales de la Copa Libertadores, en la que deberá dar vuelta un 1-0 en contra para así poder volver a meterse en la final después de 58 años.
Del otro lado de Avellaneda, Ricardo Bochini, máximo ídolo histórico de Independiente, 4 veces campeón de América y dos del mundo, no está muy contento con el presente de su eterno rival y analizó sus chances de alzarse con el título continental: "Lo veo un equipo corredor, que mete, pero no tiene fútbol, no tiene juego. Por ahí lo da vuelta porque el fútbol es así, pero no con juego. Si lo logra va a ser con actitud y esas cosas, pero le va a costar mucho", advirtió este martes en diálogo con El Gráfico.
"Flamengo tampoco es el equipo extraordinario de otras veces, pero está bien parado y tiene algunos jugadores buenos. Va a ser un partido muy difícil", apuntó el exenganche respecto del contrincante de la Academia, reconociendo sus debilidades, pero resaltando sus fortalezas.
A su vez, el Bocha elogió el trabajo de Gustavo Costas en el banco blanquiceleste: "Es un fenómeno como motivador cien por cien, levantando la moral de todos. Y eso hoy en día para un técnico es fundamental. Es hincha de Racing y lo está dirigiendo en esta instancia de la Copa como nadie podría hacerlo".
Ricardo Bochini analizó las chances de Racing de ganar la Libertadores.
Al ser consultado sobre si la Academia tiene chances de alzarse con el título, fue contundente: "No le veo posibilidades, está llegando ahí nomás. No es que ganó claramente los partidos. Por ahí llega, pero lo veo que no está como para tanto. Tampoco los equipos que enfrentó eran muy superiores, estaban igual y les ganó, como a Peñarol y a Vélez", señaló.
Y cerró confesando que le molestaría que Racing gane la Libertadores: "Y, sí, porque nadie de Independiente quiere que pase eso. Pero si gana acá bien con Flamengo y después te gana 2-0 la final, no podés decir nada. Como ganó la Sudamericana, que la ganó bien, era más que todos los que enfrentó", concluyó Bochini.