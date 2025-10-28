La fuerte sentencia de Bochini sobre si Racing puede ganar la Libertadores: "No lo veo con posibilidades"

Racing está en la antesala de uno de los partidos más importantes de su historia en el último medio siglo. Este miércoles recibirá Flamengo en el Cilindro por la revancha de semifinales de la Copa Libertadores, en la que deberá dar vuelta un 1-0 en contra para así poder volver a meterse en la final después de 58 años.

Del otro lado de Avellaneda, Ricardo Bochini, máximo ídolo histórico de Independiente, 4 veces campeón de América y dos del mundo, no está muy contento con el presente de su eterno rival y analizó sus chances de alzarse con el título continental: "Lo veo un equipo corredor, que mete, pero no tiene fútbol, no tiene juego. Por ahí lo da vuelta porque el fútbol es así, pero no con juego. Si lo logra va a ser con actitud y esas cosas, pero le va a costar mucho", advirtió este martes en diálogo con El Gráfico.

Flamengo Racing ida semifinales Libertadores 2025 Racing intentará remontar la serie ante Flamengo este miércoles en el Cilindro. Fotobaires "Flamengo tampoco es el equipo extraordinario de otras veces, pero está bien parado y tiene algunos jugadores buenos. Va a ser un partido muy difícil", apuntó el exenganche respecto del contrincante de la Academia, reconociendo sus debilidades, pero resaltando sus fortalezas.

A su vez, el Bocha elogió el trabajo de Gustavo Costas en el banco blanquiceleste: "Es un fenómeno como motivador cien por cien, levantando la moral de todos. Y eso hoy en día para un técnico es fundamental. Es hincha de Racing y lo está dirigiendo en esta instancia de la Copa como nadie podría hacerlo".

Bochini Libertaodres Interacontinental Bochini ganó 4 Libertadores, 2 Intercontinentales y 3 Interamericanas con Independiente. Archivo Ricardo Bochini analizó las chances de Racing de ganar la Libertadores. Al ser consultado sobre si la Academia tiene chances de alzarse con el título, fue contundente: "No le veo posibilidades, está llegando ahí nomás. No es que ganó claramente los partidos. Por ahí llega, pero lo veo que no está como para tanto. Tampoco los equipos que enfrentó eran muy superiores, estaban igual y les ganó, como a Peñarol y a Vélez", señaló.