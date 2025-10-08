La fuerte confesión de una figura del Real Madrid de 27 años: "Pensé en dejar el fútbol"

Las lesiones en el mundo del fútbol siempre afectan al futbolista. No solo porque debe quedarse sin jugar al deporte que ama por un tiempo sino también por el duro proceso que debe atravesar mientras se recupera. Eso fue lo que vivió Eder Militao, futbolista clave en el Real Madrid, durante toda la temporada 2024 y una parte del 2025.

El futbolista de la Selección de Brasil sufrió dos roturas de ligamento cruzado de manera consecutiva y estuvo afuera de los terrenos de juego por 438 días. Ahora, volvió al ruedo y de la mano de Xabi Alonso, el brasileño ya se convirtió en un pilar fundamental en la zaga madridista.

La cruda revelación de Eder Militao, futbolista del Real Madrid, a sus 27 años No obstante, en las últimas horas y durante una conferencia de prensa, el defensor central de 27 años, que fue convocado por Carlo Ancelotti a la Canarinha para los amistosos frente a Corea del Sur y Japón, lanzó una fuerte confesión: "Con mi segunda lesión, pensé en dejar el fútbol. No es fácil atravesar todo eso. Han sido dos años difíciles, con dos lesiones muy complicadas. La segunda la enfrentas de otra manera porque ya conoces el proceso. No es fácil".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Metropoles/status/1975892332596916269&partner=&hide_thread=false De volta à Seleção Brasileira após romper o ligamento cruzado anterior dos joelhos duas vezes, Éder Militão revelou que pensou em se aposentar devido às lesões. O jogador ficou afastado 438 dias nos últimos dois anos pic.twitter.com/4LhxsKjOMu — Metrópoles (@Metropoles) October 8, 2025 A su vez, Eder Militao contó cómo atravesó el proceso de recuperación: "Te quita la rutina, lo que estás acostumbrado a hacer, entrenar. De repente estás en casa, dependiendo de ayuda. Gracias a Dios me recuperé y volví al máximo nivel, lo cual no es fácil".

Por último, el exfutbolista del Porto le agradeció a Ancelotti, con quién ya había trabajado durante varios años en el Merengue, por haberlo convocado nuevamente a la Selección de Brasil: "El tiempo que he pasado con él ayuda un poco a la relación. Hablamos mucho, y es alguien que aporta valor no solo a mí, sino a toda la selección", concluyó.