La fuerte autocrítica de Facundo Colidio tras la clasificación de River a semis de la Copa Argentina: "Nos sentimos en deuda con..."

Facundo Colidio hizo una cruda reflexión del mal presente que atravesaba el Millonario tras la eliminación en la Copa Libertadores y las 4 derrotas el hilo.

River volvió a ganar un partido tras cuatro derrotas al hilo (en el medio la eliminación en cuartos de la Copa Libertadores ante el Palmeiras). El equipo comandado por Marcelo Gallardo cumplió ante su gente, eliminó a Racing al ganarle por 1-0 con un gol de Maxi Salas y se metió en las semifinales de la Copa Argentina donde se verá las caras con Independiente Rivadavia de Mendoza.

Una de las grandes figuras de la clasificación en Rosario fue Facundo Colidio. El delantero asistió a Salas para que marcara el único gol de la tarde, generó muchas acciones de peligro y también bajó a defender en varias ocasiones cuando la jugada lo demandaba. Con mucho cansancio por todo el sacrificio que hizo, el Muñeco lo reemplazó a los 81 minutos y se fue aplaudido por toda la hinchada del cuadro de Núñez.

La fuerte autocrítica de Facundo Colidio sobre el presente de River En la entrevista post partido, el ex Tigre recibió el premio al MVP del encuentro y allí hizo unas contundentes declaraciones sobre el presente del equipo luego de la dura eliminación en Copa Libertadores: “Contra Racing teníamos que ganar como sea. Teníamos que ganar, no existía otra opción. Jugamos para ganarlo y lo ganamos”, comenzó.

“Veníamos de un golpe muy duro como fue quedar afuera de la Libertadores, que era nuestro objetivo máximo. Sabíamos que teníamos que sacar lo que teníamos guardado para lograr el triunfo ante un rival muy difícil. Era mucha la bronca interior que veníamos acumulando por los resultados que anteriormente no se dieron”, continuó Facundo Colidio.