La Fórmula 1 puso una fecha límite para decidir si recupera una carrera en Medio Oriente

La Fórmula 1 continúa analizando alternativas para completar su calendario 2026 tras las cancelaciones que sufrió a comienzos de la temporada. Aunque las carreras de Baréin y Arabia Saudita fueron suspendidas por la escalada del conflicto en Medio Oriente, la categoría todavía no descarta recuperar una de ellas antes de que finalice el campeonato .

La posibilidad volvió a cobrar fuerza luego del alto el fuego alcanzado en la región y de la firma de un memorando de entendimiento que busca encauzar una solución diplomática durante los próximos 60 días. Ese nuevo escenario abrió nuevamente la puerta para que la máxima categoría evalúe incorporar una fecha adicional en el tramo final del calendario.

Sin embargo, el margen de maniobra es reducido debido a la intensa agenda del campeonato. Por eso, la organización ya fijó un plazo para tomar una decisión definitiva y definir si alguna de las competencias canceladas puede volver a programarse.

En declaraciones concedidas a Sky, el presidente y director ejecutivo de la Fórmula 1 , Stéfano Domenicali , explicó que la categoría resolverá esta situación antes del tradicional receso de verano europeo, ya que después de esa fecha la logística necesaria para organizar un Gran Premio resulta prácticamente imposible.

"Realmente espero que podamos contar con todas las condiciones —la seguridad primero, por supuesto, para toda nuestra gente— para que podamos ir allí", afirmó el dirigente.

Además, dejó abierta la posibilidad de un anuncio en caso de que la categoría encuentre una ventana disponible para reincorporar una de las carreras suspendidas. "Si hay algo que podamos anunciar relacionado con la posibilidad, si hay algún espacio para lo que no se ha disputado hasta ahora, lo haremos. En el momento adecuado y con las condiciones adecuadas".

Consultado específicamente sobre los plazos, Domenicali fue contundente: "Creo que el margen para hacer realidad la eventual posibilidad de recuperar una de las carreras que no hemos hecho, tenemos que hacerlo antes del parón de verano".

Baréin aparece como la alternativa más viable

Con un calendario prácticamente completo, la única ventana disponible se encuentra entre los Grandes Premios de Azerbaiyán y Singapur, durante septiembre. En ese espacio de una semana, Baréin aparece como la opción con mayores posibilidades para regresar al campeonato, mientras que Arabia Saudita presenta mayores complicaciones organizativas.

La decisión dependerá no solo de la estabilidad política y de las garantías de seguridad en la región, sino también de la compleja logística que implica trasladar equipos, personal y material en un calendario tan ajustado.

En caso de confirmarse, la Fórmula 1 lograría completar prácticamente el programa originalmente previsto antes de que el conflicto obligara a modificar el inicio de la temporada.

La Fórmula 1 mantiene viva la opción de recuperar un Gran Premio en Medio Oriente Instagram @alpinef1team

La Fórmula 1 prepara un plan alternativo

Más allá de la posible recuperación de una carrera, la categoría también trabaja sobre distintos escenarios para garantizar el cierre del campeonato en caso de que la situación geopolítica vuelva a deteriorarse.

Las autoridades mantienen un plan de contingencia ante una eventual imposibilidad de disputar los Grandes Premios de Qatar y Abu Dhabi. Si ese escenario llegara a concretarse, el Circuito Internacional de Algarve, en Portimão, Portugal, aparece como la principal alternativa para albergar una prueba de reemplazo.

Ese circuito, que ya recibió a la Fórmula 1 durante la pandemia, también servirá como preparación para su regreso oficial al calendario previsto para 2027.

Sobre ese aspecto, Domenicali explicó que la organización ya trabaja con distintas alternativas. "Es el deber de un buen organizador o promotor asegurarse de que haya planes establecidos". Además, confirmó que la decisión sobre un eventual cambio para las últimas carreras de la temporada deberá adoptarse a mediados de septiembre.