Un campeón de Fórmula 1 pidió por el regreso del GP de Argentina: "Sería el siguiente paso para este deporte"

Mientras avanzan las obras en el autódromo Oscar y Juan Gálvez, un campeón de Fórmula 1 eligió a la capital argentina como uno de los destinos que más desea ver en el calendario.

Un campeón del mundo de Fórmula 1 pidió por el regreso del GP de Argentina. (Imagen: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires)

Las obras de remodelación del autódromo Oscar y Juan Gálvez avanzan con el objetivo de devolver a Buenos Aires al primer plano del automovilismo mundial. El proyecto apunta a recibir al MotoGP en 2027 y, posteriormente, conseguir la homologación necesaria para que la Fórmula 1 regrese al país, un proceso que dependerá de las inspecciones que realizará la FIA una vez finalizadas las reformas.

En medio de esa ilusión, el proyecto recibió un respaldo inesperado de una figura de peso en la categoría. Jenson Button, campeón del mundo de Fórmula 1 en 2009, fue consultado sobre los circuitos que le gustaría ver incorporados al calendario y no dudó en mencionar a la capital argentina como uno de sus grandes deseos.

Jenson Button pidió por el regreso de Buenos Aires al calendario "Disfruté mucho en India, pero Argentina es uno de los circuitos que me encantaría ver en el calendario", expresó el británico, quien nunca compitió en Buenos Aires debido a que el Gran Premio de Argentina dejó de disputarse en 1998, varios años antes de su debut en la máxima categoría.

Jenson Button pidió por el regreso de la Fórmula 1 a Buenos Aires. Foto: AFP / Archivo Button también destacó el ambiente que genera el público argentino y consideró que el regreso del país representaría un paso importante para la Fórmula 1: "Nunca he estado, pero he escuchado grandes cosas. Sus fans son una locura y sería el siguiente paso para este deporte", aseguró.