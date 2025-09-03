La formación de la Selección argentina ante Venezuela: 10 nombres confirmados y la duda entre dos europibes

Lionel Scaloni dio muchas pistas en el último entrenamiento de la Selección argentina y tiene el equipo casi definido. El DT prepara una gran sorpresa.

Lionel Scaloni ya decidió 10 de los 11 nombres que saldrán a la cancha frente a Venezuela en el Monumental. ¿Cuál es la incógnita?

En menos de 24 horas, la Selección argentina jugará ante Venezuela por la anteúltima fecha de las Eliminatorias en un partido muy especial y cargado de emociones por un motivo claro: será la última presentación oficial Lionel Messi en su tierra natal, confirmado por él mismo luego de las semifinales de la Leagues Cup con Inter Miami.

Este miércoles fue un día clave en el predio de Ezeiza, no solamente por la emotiva conferencia que brindó Lionel Scaloni, donde se emocionó al tocar el tema de la despedida del 10 en suelo argentino en un encuentro por los puntos, sino que también porque el DT dejó muchas pistas en el últimas ensayo de fútbol de la Albiceleste antes de recibir a la Vinotinto en el Monumental.

El cambio obligado y la única duda de Scaloni en la Selección argentina Con la Selección ya clasificada al próximo Mundial y sin chances de perder el primer puesto de las Eliminatorias -le sacó 10 puntos a Ecuador y Brasil, los escoltas-, el técnico de igual manera mantendrá la base de siempre. En primera instancia, la baja de Enzo Fernández, que está suspendido por acumulación de tarjetas y ni siquiera fue parte de la lista de citados de esta fecha FIFA, será suplida por Leandro Paredes.

Por su parte, Scaloni ya avisó que Alexis Mac Allister no irá desde el arranque debido a su llegada tardía al país (se le retrasó el vuelo y este miércoles recién tuvo su primer entrenamiento) y ahí es donde aparece el único interrogante, con dos europibes que pelean en un lugar para completar el mediocampo: Nicolás Paz o Franco Mastantuono.

Lionel Messi nicolas paz.JPG Nicolás Paz podría ser la gran sorpresa de Scaloni para recibir a Venezuela en el Monumental.