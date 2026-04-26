La emoción del papá de Colapinto por el Road Show en Buenos Aires: "No lo vamos a olvidar en mucho tiempo"

Aníbal Colapinto habló con los medios en la previa del Road Show de su hijo Franco en las calles de Buenos Aires a bordo del Alpine-Lotus.

Minutos antes de que comenzara el Road Show de Franco Colapinto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todos los medios presentes allí tuvieron la posibilidad de dialogar con Aníbal Colapinto, quien compartió sus primeras sensaciones sobre un evento que revolucionó las calles de Palermo.

Con miles de fanáticos apostados a lo largo del circuito callejero y una expectativa enorme alrededor de la exhibición, el padre del piloto argentino se mostró emocionado por la magnitud de la convocatoria y por la posibilidad de ver a su hijo manejar un Fórmula 1 ante su gente.

En medio de un clima de fiesta y pasión fierrera, destacó el cariño del público y remarcó lo especial que significa para Franco vivir una jornada de este tipo en su propio país, rodeado del apoyo de tantos seguidores.

La emoción de Aníbal Colapinto por el Road Show de su hijo en Buenos Aires La emoción del papá de Colapinto por el Road Show en Buenos Aires X @TN

“Todavía no me emocioné, pero en cualquier momento arranco. La verdad que es algo hermoso lo que se armó. Felicitaciones a todo el equipo que permitió este evento, a María (Catarineu) y Jamie (Campbell-Walter), los sponsors, toda la gente que viene, la verdad que es algo que no vamos a olvidar en mucho tiempo”, comenzó.