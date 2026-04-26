El sentido mensaje de Paredes a Colapinto en pleno Road Show en Palermo: "Él nos apoya a nosotros y nosotros, cuando podemos, también"

Leandro Paredes dijo presente en el histórico evento de Franco Colapinto en las calles de Buenos Aires y le dejó un sentido mensaje.

Franco Colapinto generó un delirio en las calles de Palermo con su histórico Road Show. Allí, más de 500.000 argentinos estuvieron presentes viendo al piloto de Alpine girar a bordo del Lotus E20 con un motor V8 y también en la Flecha de Plata con la que Juan Manuel Fangio se consagró campeón del mundo en 1954.

En este increíble evento dijeron presentes muchos famosos y entre ellos estuvo Leandro Paredes. El capitán de Boca y campeón del mundo con la Selección argentina llegó un poco sobre la hora para presenciar al joven piloto de la escudería francesa dar vueltas en su amada ciudad.

Allí, también dialogó con los medios presentes y le envió un sentido mensaje a Colapinto: "Recién llego, no pude ver nada, no pude ver a Franco todavía. Pero es un placer y ojalá la gente pueda disfrutar de lo que está logrando, que es increíble", comenzó.

El sentido mensaje de Leo Paredes a Franco Colapinto El sentido mensaje de Paredes a Colapinto X @SC_ESPN

"Estamos felices. Nosotros, desde nuestro lado, siendo argentinos, apoyamos al país en lo que le venga bien. Y también a este deporte, que Franco pueda disfrutar", continuó el campeón del mundo en Qatar 2022, que fue ovacionado por el público que llegó al circuito callejero porteño.