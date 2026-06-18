La drástica decisión de Arruabarrena con un puesto que fue un problema para Boca

La reestructuración del plantel de Boca Juniors sumó un nuevo capítulo. Después de las salidas de futbolistas de experiencia como Ander Herrera y Edinson Cavani , Rodolfo Arruabarrena avanzó con otra medida importante al comunicarles a cuatro jugadores que no serán tenidos en cuenta para la temporada.

La decisión fue informada en el inicio de la pretemporada y alcanza a Juan Barinaga, Marcelo Weigandt, Agustín Martegani y Lucas Janson. Los futbolistas ya fueron notificados de que no forman parte de la planificación principal del entrenador y deberán buscar alternativas para continuar sus carreras.

De esta manera, Boca profundiza un proceso de renovación que apunta a reducir el plantel, liberar espacios y reconfigurar puestos que durante los últimos meses estuvieron bajo observación por parte de la dirigencia y del cuerpo técnico.

Entre las decisiones más relevantes aparece la salida de consideración de los dos laterales derechos que integraban el plantel profesional. La determinación de Arruabarrena refleja también la evaluación realizada sobre una posición que nunca terminó de consolidarse durante 2026.

La REESTRUCTURACIÓN que encabeza RODOLFO ARRUABARRENA (vía @Augustocesar22 ): Los que SE VAN: Ander Herrera (rescindió) Edinson Cavani (rescinde) Nicolás Orsini (rescinde) Juan Ramírez (buscan rescindirle) Marcelo Weigandt (apartado) Juan Barinaga (apartado)… pic.twitter.com/0IOrpOGSYV

Tras la salida de Luis Advíncula a comienzos de año, Boca no encontró un dueño estable para el puesto. Juan Barinaga tuvo oportunidades durante distintos pasajes de la temporada, mientras que Marcelo Weigandt volvió tras su préstamo en Inter Miami y también sumó minutos tanto en el torneo local como en la Copa Libertadores.

Sin embargo, ninguno logró afianzarse definitivamente. Incluso, durante varios encuentros, el cuerpo técnico recurrió a alternativas dentro del plantel y Malcom Braida ocupó ese sector del campo para cubrir una necesidad que siguió sin resolverse de manera definitiva.

La apuesta de Arruabarrena

La salida de Barinaga y Weigandt está acompañada por una decisión que apunta al futuro. Arruabarrena promovió al plantel profesional a Dylan Gorosito, lateral surgido de la Reserva que viene destacándose tanto en las divisiones inferiores de Boca como en la Selección Sub 20.

El juvenil es uno de los proyectos con mejor consideración dentro del club y tendrá la oportunidad de competir por un lugar en una posición necesitada de variantes.

Dylan Gorosito fue promovido por Rodolfo Arruabarrena y comenzó la pretemporada con el plantel de primera. Instagra @dylanngoroo

Al mismo tiempo, Boca mantiene la intención de incorporar un lateral derecho en este mercado de pases. Por eso, la salida de consideración de los dos futbolistas que ocupaban ese puesto también abre la puerta a la llegada de un refuerzo para cubrir una de las prioridades del cuerpo técnico.

Sigue la "limpieza" en Boca

La lista de futbolistas que no seguirán siendo considerados no se limita al sector defensivo. Agustín Martegani y Lucas Janson también fueron informados de que no integran el proyecto deportivo encabezado por Arruabarrena.

El mediocampista atraviesa una situación compleja desde hace más de un año, con escasa participación oficial y sin lograr recuperar continuidad pese a algunas convocatorias esporádicas. Janson, por su parte, contó con oportunidades durante la última temporada, incluso desempeñándose en distintas posiciones ofensivas, aunque no consiguió consolidarse.

Mientras se define el futuro de cada uno, los cuatro jugadores trabajarán bajo una dinámica diferente a la del resto del plantel. La decisión confirma que Boca continúa avanzando con una renovación profunda, que no terminó con las salidas recientes y que seguirá generando movimientos durante el actual mercado de pases.