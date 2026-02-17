La desopilante presentación de la camiseta de Victoriano Arenas: "a lo Rocinha" y con Luis Ventura como actor
Con su DT Luis Ventura como protagonista, Victoriano Arenas imitó el video que es tendencia y revolucionó las redes.
El club Victoriano Arenas sorprendió con la presentación de su nueva camiseta y tuvo como protagonista a Luis Ventura, actual DT del primer equipo. El video recreó el formato viral inspirado en la favela Rocinha, con tomas aéreas y música característica.
Lejos de los lanzamientos tradicionales, la institución apostó a un contenido humorístico y de tendencia. En las imágenes, el entrenador camina por el campo de juego mientras la cámara lo sigue desde el aire, en clara referencia a los reels que se multiplicaron durante el verano.
La publicación incluyó el lema “De la Isla para el mundo”, reforzando la identidad barrial del club y su intención de amplificar alcance en redes sociales. El propio mensaje anticipó que también se revelarán la camiseta suplente y la de arquero.
La repercusión fue inmediata y el contenido comenzó a circular entre hinchas del ascenso. La elección del DT aportó un condimento extra por su perfil mediático y transformó la presentación en uno de los videos más comentados del ambiente.
En lo deportivo, Victoriano Arenas debutará el 21 de febrero como local ante Puerto Nuevo por el inicio del campeonato. Luego visitará a Deportivo Paraguayo y recibirá a Club Mercedes en las primeras fechas del torneo de Primera C.