La desopilante presentación de la camiseta de Victoriano Arenas: "a lo Rocinha" y con Luis Ventura como actor

Con su DT Luis Ventura como protagonista, Victoriano Arenas imitó el video que es tendencia y revolucionó las redes.

El club Victoriano Arenas sorprendió con la presentación de su nueva camiseta y tuvo como protagonista a Luis Ventura, actual DT del primer equipo. El video recreó el formato viral inspirado en la favela Rocinha, con tomas aéreas y música característica.

Lejos de los lanzamientos tradicionales, la institución apostó a un contenido humorístico y de tendencia. En las imágenes, el entrenador camina por el campo de juego mientras la cámara lo sigue desde el aire, en clara referencia a los reels que se multiplicaron durante el verano.

Victoriano Arenas lanzó su camiseta con Luis Ventura y un video viral La divertida presentación de la camiseta de Victoriano Arenas La divertida presentación de la camiseta de Victoriano Arenas. @CAVA_oficial La publicación incluyó el lema “De la Isla para el mundo”, reforzando la identidad barrial del club y su intención de amplificar alcance en redes sociales. El propio mensaje anticipó que también se revelarán la camiseta suplente y la de arquero.

La repercusión fue inmediata y el contenido comenzó a circular entre hinchas del ascenso. La elección del DT aportó un condimento extra por su perfil mediático y transformó la presentación en uno de los videos más comentados del ambiente.