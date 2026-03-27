La desopilante frase con la que Gorosito criticó que Ancelotti sea el DT de la Verdeamarela: "Es como que los italianos vayan a buscar un pizzero a Brasil"

Néstor Gorosito se refirió a la designación de Carlo Ancelotti como entrenador de la Selección de Brasil y realizó una llamativa analogía culinaria.

En medio de una fuerte e inédita crisis futbolística, la Selección de Brasil pateó el tablero y contrató a Carlo Ancelotti a mediados de 2025 como DT, con el objetivo de que reencaminara al equipo de cara al Mundial 2026 y con la esperanza de obtener la tan ansiada sexta Copa del Mundo tras 24 años de sequía.

A pesar de tratarse de un estratega de jerarquía al que no le pesa estar a cargo de grandes planteles y que triunfó enormemente en gigantes como el Real Madrid y el Milan, su designación no tuvo un consenso absoluto, ya que generó mucho ruido que un entrenador extranjero se hiciera cargo de una escuadra tan gloriosa y con tanta tradición como la Verdeamarela -hasta el propio presidente Lula da Silva se expresó al respecto-.

Carlo Ancelotti amistoso Brasil vs Francia Ancelotti no tiene un consenso general en Brasil. EFE En ese sentido, quien también se mostró crítico en las últimas horas fue Néstor Gorosito, que para graficar su punto esbozó una llamativa analogía culinaria: "Me duele un poco lo de Brasil. Uno dice, 'por un lado mejor', pero me duele que le cueste tanto. Ancelotti es recontra capaz, pero que Brasil vaya a buscar un italiano para dirigir, es como que los italianos vayan a buscar un pizzero a Brasil", apuntó esta tarde en diálogo con DSports Radio.

"Es una locura. Mirá que yo soy admirador de Ancelotti por su simpleza y su capacidad, pero un equipo 5 veces campeón del mundo, que te cagaban a bailes, que vayan a buscar a un europeo, es lo mismo que vayan a buscar a alguien de allá para que les enseñen a bailar la comparsa", agregó Pipo en la misma sintonía, con lo que dejó en claro su respeto por el italiano, pero sin dejar de manifestar su desacuerdo con la situación.